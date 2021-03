»Det er en totalt forkastelig og udemokratisk beslutning.«

Sådan lyder kritikken af DR og P3 fra 21-årige Julie Blicher. Hun er utilfreds med, at man har valgt at slette den Facebook-gruppe for radioprogrammet 'Tværs', som hun og 6.000 andre har fundet tryghed og fællesskab i siden 2017.

»Det er forfærdeligt, at de bare har slettet gruppen. Det var et sted, hvor jeg selv og flere tusinde unge mennesker fandt et fællesskab, hvor der var plads til at dele vores tanker, følelser og smerte,« lyder det fra 21-årige Julie Blicher, der har sendt mailen til B.T.

Den 4. marts skrev P3s officielle profil inde i gruppen, at der bliver lavet en ny udgave af programmet, og derfor vil radiokanalen flytte de snakke, der er foregået i 'Tværs'-gruppen, over på Instagram.

Opslaget så sådan ud. B.T. har fået det tilsendt af Julie Blicher.

Facebook-gruppen blev slettet en uge senere, 11. marts.

Gruppen havde cirka 6.000 medlemmer, og ifølge Julie Blicher er det ikke godt nok, at man nu skal søge samme fællesskab via P3s Instagram-profil.

»Det ville jeg aldrig gøre selv. I Facebook-gruppen skulle man godkendes for at komme ind – det var en privat gruppe. Der kom altså kun folk ind, der havde en interesse i fællesskabet. På Instagram kan alle læse med, og så har man jo ikke lyst til at dele sin historie,« siger den 21-årige salgsassistent, der skal læse dansk til sommer.

Julie Blicher forstår ikke, hvorfor DR har valgt at slette gruppen, og hun forstår heller ikke, hvorfor de ikke har givet medlemmerne en forklaring.

Julie Blichter kommer til at savne det fællesskab, hun fandt i 'Tværs'-gruppen. Foto: Privatfoto

Hun synes, det er en drastisk beslutning i en tid, hvor unge i hendes øjne virkelig har brug for et sted, de kan dele deres tanker og bekymringer med hinanden.

Det er samme oplevelse, flere andre tidligere medlemmer står med, forklarer hun. Der er nemlig et lille udsnit af de cirka 6.000 medlemmer, der har fundet radiovært og journalist Sara Bovins gruppe 'Sara Bovins fællesskab', hvor de har delt deres tanker om DRs beslutning med hinanden.

Gruppen oprettede hun, da hun stoppede som vært på P3 i 2019. I 'Sara Bovin fællesskab' er der 642 medlemmer.

Den 36-årige radiovært oprettede gruppen, da hun selv blev taget af programmet. Det var også Sara Bovin, der opstartede 'Tværs'-gruppen tilbage i 2017.

»Mange er faldet fra, så er det er jo langtfra det store fællesskab, man blev mødt af i 'Tværs'-gruppen,« lyder det fra Julie Blicher, der har brugt gruppen til at spejle sig i andre unges problemer og udfordringer.

Sara Bovin var vært på 'Tværs' fra 2017 til 2019. Foto: Linda Kastrup

B.T. har talt med Søren Bygbjerg, der er konstitueret redaktionschef på P3. Han fortæller, det ikke længere gav mening, at DR beholdt Facebook-gruppen, da 'Tværs' har fået et nyt format, .

»'Tværs' handler om at fortælle de unges egne historier. Derfor er vi gået væk fra det brevkasseformat, der har kendetegnet programmet i nogle år,« lyder det ham.

Samtidig har det ikke været muligt for dem at overdrage gruppen til et af medlemmerne. Han har dog undersøgt muligheden.

Radioprogrammet 'Tværs' har eksisteret siden 1972, hvor radiovært og socialrådgiver Tine Bryld var vært. Dengang blev det sendt på P1.

I 2017 trak man det over på P3 med Sara Bovin i værtsrollen. I 2019 overtog Sara Bro det, da Bovin gik på barsel. Og endelig overtog radiovært Line Kirsten Nikolajsen programmet søndag 14. marts, efter Sara Bovin blev afskediget.