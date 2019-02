Der er sjældent en bums, en svedplet eller en gulnet tand at spore, når Hollywoods største stjerner vandrer op ad de røde løbere til diverse premierer og prisuddelinger.

I anledning af søndagens kommende Oscar-show har vi spurgt en af filmbyens førende eksperter, Dr. Urmen Desai, om, hvordan – særligt de kvindelige – kendisser gerne sikrer sig et velplejet ydre med toptrænede kroppe, kridhvide tænder og rynkefri porcelænshud.

»Først og fremmest har mange af dem jo generelt et enormt stort fokus på deres sundhed. De drikker rigeligt med vand, får en sund kost, sikrer sig de nødvendige vitamintilskud, dyrker regelmæssig træning og bruger solcreme. Men når det er sagt, er botox og de såkaldte fillers stadigvæk nogle af de mest benyttede hjælpemidler i kampen mod synlige alderstegn,« fortæller Dr. Desai, der er plastikkirurg med klinik i den mest eksklusive del af Beverly Hills.

I området vrimler det med kirurger og hudlæger, der kan stramme op, suge ind, forme og finpudse, mens svedtendenser bliver reduceret med botox eller laser, og kortison-indsprøjtninger mirakuløst får bugt med genstridige bumser.

Dr. Desai vurderer, at op mod 85 procent af Hollywood-stjernerne, der deltager ved Oscar, får lavet behandlinger af den ene eller anden grad. Foto: Privatfoto Vis mere Dr. Desai vurderer, at op mod 85 procent af Hollywood-stjernerne, der deltager ved Oscar, får lavet behandlinger af den ene eller anden grad. Foto: Privatfoto

Kosmetiske tandlæger skorter det heller ikke på, og med hjælp af afblegninger og porcelænsfacader bliver småskæve tandsæt omdannet til snorlige perlerækker, der lyser så hvinende hvidt, at paparazziernes brug af blitz er overflødig. Stort set intet er umuligt i jagten på at skabe det perfekte, pletfri ydre, der er lige til at skrue ned i en galla-kjole.

Den Harvard-uddannede dr. Desai foretager til dagligt både brystforstørrende operationer, numseløft, ansigtsløft, fedtsugninger og indlægger silikone-implantater, der kan få en utrænet krop til at fremstå muskuløs og trimmet.

Han oplever ekstra travlhed i ugerne op til Oscar-uddelingen og anslår, at op mod 85 procent af de skuespillere, der deltager i prisuddelinger som Oscar og Golden Globes har fået lavet indgreb af en eller anden art, men i tiden op til prisuddelingerne er det sjældent de store indgreb, stjernerne får foretaget.

»Det er helt klart de mere overfladiske procedurer, som ikke kræver fuld narkose, og hvor der ikke er sår, der skal heles, eller som kan resultere i afslørende gule og blå mærker eller ar-dannelse. Tendensen blandt stjernerne er i stedet, at det skal gå hurtigt og helst kunne klares i frokostpausen. I det hele taget foretrækker de gerne at få foretaget mindre procedurer løbende, frem for store, pludselige indgreb.«

Renee Zellweger er en af de skuespillerinder, der har været i modvind efter sine mange behandlinger. Foto: MARIO ANZUONI Vis mere Renee Zellweger er en af de skuespillerinder, der har været i modvind efter sine mange behandlinger. Foto: MARIO ANZUONI

»Fordelen ved de små justeringer er, at de kan ordnes hurtigt og ikke kræver, at stjernerne gemmer sig indendørs i ugevis og ikke bliver forandret hen over natten. Der er jo ingen, der er interesseret i at gøre som Renée Zellweger, som forsvandt fra offentligheden og pludselig vendte tilbage som et helt nyt menneske med det resultat, at medierne kastede sig over hende,« lyder det fra dr. Densai, inden han opremser sine meste efterspurgte mindre behandlingsformer.

»Botox og fillers bliver ofte brugt til langsomt at udviske rynker og give ansigtet en mere defineret form, mens injektioner med eksempelvis Kybella kan bruges til at stramme huden på halsen op. Nogle vælger også at få fjernet den klump fedt, der sidder i kindpartiet. Det er et hurtigt indgreb, der kan være med til at skabe den hjerteform, der er så eftertragtet og blandt andet ses hos Kardashian-søstrene,« forklarer lægen.

Den såkaldte vampire facial, der kom frem under stor opmærksomhed for et par år siden, er ifølge Dr. Desai stadig et hit – både i kampen mod både alderstegn og hårtab.

»Her tager man patientens eget blod, skiller plasmaen ud og bruger den under en microneedling, hvor små nåle perforerer ansigtshuden, så plasmaen trænger bedre ind og er med til at give et boost af nye celler. Plasmaen kan også blive sprøjtet ind i hårbunden for at stimulere hårsækkene,« siger Dr. Desai.

Er det i orden, at stjernerne får lavet behandlinger, så de fremstår flottere til Oscar-showet?

Dr. Desais patienter – kendte som ukendte – er også vilde med laserbehandlinger og peeling af hudens overflade. Disse behandlinger kan være med til at fjerne acne-ar, misfarvninger og alderstegn, og hvor de mildeste peeling-typer bare efterlader huden lidt rød ganske kortvarigt, svitser de kraftigste versioner nærmest huden og efterlader den i en brandsårlignende tilstand, der kan tage op til to måneder at hele.

»Igen er det de færreste stjerner, der kan være væk fra rampelyset så længe, så de velkendte ansigter vælger som regel at få foretaget mildere peelinger regelmæssigt i stedet,« siger dr. Desai.

Er man utilfreds med sin mave eller lår, findes der selvfølgelig også råd for det. På dr. Desais klinik anvender man især coolsculpting, hvor patienterne kan slappe af, mens en maskine fryser overflødigt fedt væk.

»Alle de her små behandlinger og indgreb er blevet lige så naturlig en del af at pleje sit udseende som at gå til frisøren eller få ordnet sine negle, og mange læger og klinikker tilbyder abonnementsordninger, så du automatisk har tid til en omgang botox eller coolsculpting hver tredje måned,« lyder det fra Beverly Hills-lægen.