Et mesterværk. En af de bedste nogensinde. Kuren mod 2020-melankoli.

Anmelderne kan ikke få armene ned over Pixars seneste satsning, 'Souls', som udkommer på Disney 25. december.

Filmen, der stiller det store spørgsmål 'hvad er det, der gør dig … TIL DIG?', handler om musikeren Joe Garner, der underviser et skoleband, men som altid har drømt om sit helt store gennembrud.

Da han får muligheden for at spille på byens bedste jazzklub, er han ikke i tvivl om, at det er en chance for livet. I ren begejstring ender han ved et uheld med at træde ned i en kloak, og pludselig befinder han sig i The Great Before. Stedet, hvor nye sjæle får deres personlighed, før de tager videre til jorden.

Fra filmen 'Soul' Foto: Uncredited Vis mere Fra filmen 'Soul' Foto: Uncredited

Joe, som nu blot er en sjæl, møder her den gammelkloge sjæl 22, der aldrig har haft lyst til at forlade The Great Before for at indgå i menneskeheden.

Deres fælles rejse er en både modig og smuk fortælling, hvis man spørger Chicago Sun Times. Mediet skriver blandt andet, at den smukke animerede billedramme er klassisk for Pixar – men også noget, man aldrig har set lignende tidligere.

»'Soul' er uden tvivl den mest spirituelt ambitiøse film i Pixars historie, og det er samtidig en af de allerbedste i studiets legendariske og stadigt voksende bibliotek.«

»Her finder man en iøjnefaldende smuk, modig, sjov og hjerteskærende historie fra en anden verden. Den er næsten svimlende kompleks på flere niveauer, og alligevel indeholder den et af de mest simple og vedvarende budskaber af dem alle: At vi ikke ved, hvad vi har, før vi mister det, og at vi skal omfavne hvert et vågent øjeblik, fordi det hele kan forsvinde på et splitsekund,« skriver anmelderen og kvitterer med fire stjerner – hvilket er topkarakter hos mediet.

Jamie Foxx lægger stemme til Joe Gardner. Foto: DANNY MOLOSHOK Vis mere Jamie Foxx lægger stemme til Joe Gardner. Foto: DANNY MOLOSHOK

Også det australske medie News.com.au giver filmen høje karakterer. 4,5 ud af fem stjerner bliver det således til i anmeldelsen, som man har kaldt: 'Pixar overgår forventningerne med en jazzet, mesterlig film'.

Anmelderen roser både det visuelle såvel som historien, som er af den type, der får folk til at fælde en tåre – eller 100:

»Hvis der er én fordel ved, at Pixar-filmen er blevet rykket fra biografen og direkte til streaming, er det, at det giver dig mulighed for at sidde hjemme i privaten og græde grimt.«

»Det betyder, at du virkelig kan ride på den følelsesmæssige bølge, lade den skylle ned over dig og lade dig selv give efter for gråden.«

Fra 'Soul', der får premiere 25. december, Foto: Pixar Vis mere Fra 'Soul', der får premiere 25. december, Foto: Pixar

Også Sceen Crushs anmelder måtte give efter for tårerne, da han så filmen, som han beskriver som den perfekte kur på 2020-melankoli. Han eneste anke er, at den ikke kommer til at gå i biograferne:

»Måden, hvorpå 'Soul' kaster seeren ind i et massivt og mystisk univers, taget i betragtning, ville det have været rart at se den projiceret på en storskærm i biografen,« skriver han således.

Over hele linjen er anmelderne begejstrede for 'Soul'. Eksempelvis skriver kulturmediet Den of Geek, at 'Pixar giver os alle noget julemagi med filmen', mens Vox skriver, at 'filmen 'Soul' er Pixars mest visuelt opfindsomme film og en af de mest gribende'.

Det er ikke kun fortællingen og det visuelle, der får stor ros. Flere spår også, at filmen kommer til at modtage en Oscar-statuette for musikken, som er spillet af den verdenskendte jazzmusiker Jon Batiste samt komponeret af de Oscar-vindende Trent Reznor og Atticus Ross.

Tina Fey lægger stemme til karakteren 22, som ikke har spor høje tanker om livet på jorden. Foto: Angela Weiss Vis mere Tina Fey lægger stemme til karakteren 22, som ikke har spor høje tanker om livet på jorden. Foto: Angela Weiss

Generelt er det da også helt tunge folk i branchen, der har været med til at skabe 'Soul'.

Filmen er skrevet af Pete Docter, der også står bag 'Inside Out' og 'Up'– begge er film, der skaffede ham Oscar-statuetter – samt co-instruktør og manuskriptforfatter Kemp Powers, som er kendt fra 'One Night in Miami'.

Jamie Foxx lægger stemme til hovedrollen Joe, mens Tina Feys stemme klæder sjælen 22.

Filmen var tidligere planlagt til at få biografpremiere 20. november 2020, men den plan besluttede man at skrotte for i stedet at lægge den tilgængelig på Disney juledag.