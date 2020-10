Nej, nej, nej. Der er sket det, der ikke måtte ske.

Ifølge denne skribents beregninger burde 31-årige Katrine Ohlendorff fra Roskilde i år have vundet 'Den store bagedyst'.

Den gennemsnitlige vinder er en 29-årig kvindelig studerende fra Sjælland, og her passede Katrine Ohlendorff bedst ind i ligningen.

I stedet – og denne skribent lægger sig fladt ned oven på den pinlige 'Bagedyst'-brøler – røg hun i afsnit to ud som den første.

Katrine Ohlendorff. Foto: DR Vis mere Katrine Ohlendorff. Foto: DR

»Haha, jeg så godt jeres artikel. Så må man føle sig lidt dum i dag,« lyder det fra Katrine Ohlendorff flere måneder efter optagelserne, hvor hun heldigvis er kommet ovenpå igen:

»Jeg lå fire dage i fosterstilling under dynen i slutningen af maj. Jeg blev virkelig ramt på min bage-selvtillid, for hvis jeg ikke engang kunne finde ud af at lave et – og undskyld mit sprog – fucking marcipanbånd, hvad kunne jeg så finde ud af, tænkte jeg.«

Katrine Ohlendorff fik dog hurtigt selvtilliden tilbage, da hun en gang imellem af venner og familie bliver bedt om at bage til diverse lejligheder.

»Jeg tror, det hjalp, at der igen var nogen, der værdsatte det, jeg laver,« fortæller hun med et grin.

Katrine Ohlendorff. Foto: DR Vis mere Katrine Ohlendorff. Foto: DR

Tilbage i maj var det dog, som man kan forestille sig, altså ikke sjovt at være den første til at forlade 'Den store bagedyst'.

»For at sige det på godt dansk, så var det røv og nøgler. Men i virkeligheden fandt jeg ud af, at det faktisk ikke var konkurrencedelen, der fyldte mest, men mere følelsen af at blive efterladt på perronen, mens toget kørte videre. Vi blev ret hurtigt en lille familie, og jeg frygtede at glide ud af fællesskabet. Derudover syntes jeg, det var skidesjovt at lave tv. Det gjorde mig ingenting at skulle være 14 timer på settet, for det var det sjoveste i verden.«

Som man så i programmet, kæmpede Katrine Ohlendorff især med sine medalje-kager. Hun er i dag også ret skuffet over sin placering i den hemmelige udfordring, hvor gæstedommer Marinanne Stagetorn Kolos fra La Glace gav hende en ottendeplads.

»Jeg syntes, jeg havde udført opgaven rigtig fint,« husker hun tilbage, men erkender, at hun nok alligevel var den oplagte til at blive sendt hjem.

»Jeg har set tilpas meget 'Bagedysten' til, at hvis jeg havde set mig selv på tv, ville jeg også have peget på mig. Jeg var ikke dårligst i nogle af udfordringerne, det var bare ikke de samme, der lå under mig nogle af gangene.«

I dag har hun fortsat god kontakt med de andre deltagere. De ser programmerne sammen, og så har de både en fælles Snapchat- og Facebook-gruppe, som der ifølge Katrine Ohlendorff har været godt gang i hen over sommeren.