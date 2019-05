Skuespiller Pilou Asbæk ved som en af de få i verden, hvem der ender på Jerntronen i verdens største tv-serie, 'Game of Thrones'.

Men den danske stjerne har ingen favorit, når det gælder kampen om magten i Danmark, som partilederne i øjeblikket kæmper om.

»Jeg ved godt, hvem jeg vil have ender på tronen herhjemme: Ingen af dem,« griner Pilou Asbæk.

Han mener, at mange politikere er blevet for fokuserede på det at bevare deres position og ikke de politiske idealer.

»Jeg synes, vi er gået fra folk, der var idealister, til, at det er karriereorienteret. At det, man gør, er tilvalg og fravalg for din karriere,« siger skuespilleren, der dog understreger, at han har stor respekt for det at lave politisk arbejde.

»Lige siden jeg lavede 'Borgen' (tv-serie på DR, red.), har jeg fået den dybeste respekt for samtlige politiske partier til trods for forskellige ideologier. Jeg så, hvor sindssygt udstillende og hårdt, det er. Og hvor meningsløst det kan blive,« siger Pilou Asbæk.

Hjemme hos den 37-årige skuespiller handler snakkene om middagsbordet i øjeblikket slet ikke om 'Game of Thrones', men derimod meget om politik. Og Pilou Asbæks datter på seks år bliver også inddraget.

»Vi forklarer hende om valget lige nu. Vi samler meget skrald for tiden og snakker også meget om klima,« siger Pilou Asbæk, der mener, det er ekstremt vigtigt at bruge sin stemmeret.

Pilou Asbæk danner par med dramatikeren Anna Bro. Sammen har de datteren Agnes på seks år. Foto: Keld Navntoft Vis mere Pilou Asbæk danner par med dramatikeren Anna Bro. Sammen har de datteren Agnes på seks år. Foto: Keld Navntoft

»En af de vigtigste ting, vi overhovedet har, er vores frie ret til at stemme på den, vi har lyst til. Jeg synes, den smukkeste politik er den, der går på tværs. Men vi går meget fra den ene modpol til den anden lige nu. Enhedslisten stryger frem, og DF bliver udraderet af Nye Borgerlige og Stram Kurs,« siger Pilou Asbæk.

Netop Stram Kurs og partiets formand, Rasmus Paludan, har fyldt meget i valgkampen indtil videre. Ham taler Pilou Asbæk også med sin datter om. I hendes børnehave bliver politikeren kaldt 'Rasmus Paddehat', men snakken fortsætter også derhjemme.

»Vi forklarer, hvad og hvem han er, og hvad han repræsenterer. Selvom hun er seks år, synes jeg, det er vigtigt at snakke om,« siger Pilou Asbæk og tilføjer:

»Jeg siger, han repræsenterer en bølge i Danmark og på verdensplan, som mennesker tilslutter sig, og så må man gå i dialog med dem for at finde ud af, hvorfor de er så bange for de her grupper. Hvad er det, der er sket, siden du handler ud fra frygt?«

Synes du, Pilou Asbæk har ret i, at man skal tale med sine små børn om politik?

For Pilou Asbæk er det vigtigt at afmystificere ting over for datteren, som også bliver forklaret, hvad de andre partier står for. Selv er skuespilleren ikke meget for at snakke om sin egen holdning til den kontroversielle partileder, Rasmus Paludan. En ting vil han dog gerne sige.

»Jeg kommer fra et hjem med en fransk mor, der er født i Casablanca i 1945, så i teorien er der heller ikke plads til mig. Og et menneske, der vil skubbe mig ud af mit eget hjem, er ikke et menneske, jeg vil være venner med,« siger Pilou Asbæk.

Mens skuespilleren umuligt kan forudse udfaldet af det danske folketingsvalg, har han som bekendt en unik viden om, hvem der ender på Jerntronen i 'Game of Thrones'. Men det får ingen at vide, før afsnittet er sendt.

»Vi brugte to dage for to år siden på at læse det hele, så jeg ved, hvad det hele ender med. Jeg har det nok sådan: Slap nu af. I skal nok få at se, hvad der sker,« griner Pilou Asbæk.