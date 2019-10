Pilou Asbæk har ikke planer om at droppe skuespillerkarrieren lige med det samme, men han ved, at det på et tidspunkt bliver kedeligt.

»Jeg vil nok gerne være skuespiller ti år endnu, men så kan jeg godt regne ud, at så vil jeg begynde at kede mig.«

Sådan svarede han, da han til et middagsselskab blev spurgt, om han ville fortsætte med at være skuespiller. Og nu fortæller han historien videre i det nye talkshow 'Kaffe og kage, frem og tilbage' på Pixel.tv.

Her forklarer han, at det altid har været sådan for ham. Det er svært for ham at lave det samme for længe af gangen.

Så sagde jeg - fuldstændig flabet - jeg vil være kulturminister Pilou Asbæk

Derfor satte spørgsmålet tanker i gang hos ham.

Måske skulle han sigte efter at blive instruktør eller forfatter? Men så slog det ham, at der var én rolle, han ville være perfekt til at udfylde.

»Så sagde jeg - fuldstændig flabet - jeg vil være kulturminister,« siger den 37-årige skuespiller.

Helt fra han var meget ung, har han begået sig i den kunstneriske verden, da begge hans forældre har spillet en stor rolle i udviklingen af den i Danmark.

Indenfor skuespil har han selv dedikeret en stor del af sit eget liv til den danske kunstscene. Så hvorfor ikke blive repræsentant for det kunstmiljø, som han holder så meget af?

Uden værten Thomas Bense spørger ham, så svarer Pilou Asbæk på, hvad han for eksempel ville gøre, hvis han var kulturminister.

Jo, han vil blandt andet anerkende, at sådan noget som computerspil giver et stort kendskab til både sprog og resten af verden, når man flere timer om dagen spiller med og imod andre nationaliteter. Andet når han ikke at sige, før snakken falder på noget andet.

