Den danske skuespiller Pilou Asbæk er med i den kommende eventyrfilm ‘Uncharted’, der får premiere herhjemme i det nye år.

Skal man tro stjernen selv, er rollen måske ikke den største. I hvert fald skriver han på Instagram, hvor han har lagt et link til traileren:

»Lad være med at blinke til sidst. Det kan være, du misser den mindste cameo nogensinde!”.

Og ganske rigtigt, ser du traileren til ‘Uncharted’, får du et glimt af den danske skuespiller med klap for øjet og guldkæde om halsen i en rolle, hvor han sidder overfor Tom Holland.

Den engelske skuespiller, der er kendt som Spiderman, spiller sammen med amerikanske Mark Wahlberg, de to skattejægere i filmen, der viser forhistorien til videospillene 'Uncharted’.

Pilou Asbæk sender begge en tanke i sit opslag, hvor han skriver:

»Super sjovt at møde Tom Holland og Mark Wahlberg.«

Siden Pilou Asbæk, med rollen som Euron Greyjoy i serien 'Game of Thrones', slog sit navn fast internationalt, har Hollywood flere gange sendt bud efter danskeren.

2022 bliver et travlt år for den 39-årige skuespiller – også 'over there'. Han skal blandt andet til premiere på ‘Aquaman and the Lost Kingdom’, Sylvester Stallone-filmen ‘Samaritan’ og Stephen King-gyseren ‘Salem’s Lot’ og han skal på optagelser til tv-serien: ‘Twilight of the Gods’.

Ifølge Kino.dk får filmen 'Uncharted' Danmarks premiere den 10. februar.