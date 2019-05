SPOILER ALERT: Denne artikel indeholder oplysninger om Game of Thrones sæson otte, afsnit fem.

Skuespiller Pilou Asbæk oplever i øjeblikket massiv opmærksomhed takket være rollen som den usympatiske Euron Greyjoy i 'Game of Thrones'.

Rollen har skabt så meget debat blandt fans verden over, at den danske skuespiller i den grad oplever lidt af hvert i indbakken for tiden.

»Jeg får alt muligt. Nogle skriver: 'Jeg har lyst til at slå dig ihjel', mens andre skriver: 'Jeg skal føde dine børn',« siger Pilou Asbæk med et smil og tilføjer:

»Det er jo vidunderligt, for det er en massepsykose, der handler om 'Game of Thrones', det serien er, og det, den ikke er.«

'Game of Thrones' er blevet kaldt verdens største tv-serie og har en enorm og særligt dedikeret fanskare.

Serien er især blevet rost og elsket for sine komplekse karakterer, og her har Pilou Asbæk oplevet, hvordan det bestemt ikke er alle, der har været vilde med hans karakter, den mere rendyrkede skurk, Euron Greyjoy.

Det passer dog Pilou Asbæk fint.

»Prøv at se, hvor meget folk diskuterer den karakter, kontra hvor lidt jeg faktisk er med. Jeg er kun med i sammenlagt 30 minutter fordelt på tre sæsoner. Men de husker mig,« siger skuespilleren.

Pilou Asbæk i rollen som Euron Greyjoy i 'Game of Thrones'.

Han ved godt, at den store opmærksomhed er godt for karrieren. Og den er direkte aflæselig på sociale medier, hvor Pilou Asbæk på Instagram alene har fået 300.000 nye følgere de seneste tre uger.

Den stigende efterspørgsel har også gjort, at skuespilleren har fået hjælp til de sociale medier fra en helt særlig kant.

»Min nevø og niece på 20 og 18 år sagde, jeg var håbløs på sociale medier. Så de har sagt, jeg skal være meget mere aktiv, at jeg kun må lægge et-to billeder op om dagen, og de har givet mig en handlingsplan. Det er jo sådan noget, du ville betale en konsulent mange tusind kroner for,« griner Pilou Asbæk.

Følger man den 37-årige skuespiller på Instagram og Twitter, vil man da også bemærke, at han flittigt svarer mange fans tilbage. Han vil gerne vise folk, at han er mere og andet end det, de ser på skærmen.

Vis dette opslag på Instagram Tonight...you will get to meet these wonderful people!!! Best #crew #stunt #department in the world!!! What they and the big #boss @rowleyirlam have created is astonishing and unique!!! I feel so privileged, I got to #work with these hardcore guys/girls for the past couple of seasons! I haven’t seen the episode yet....so I don’t know for sure, you never know for sure BUT please remember this when it airs...every single person on #gameofthrones ,on/off camera, have done the best they possible could...just...so you can be entertained tonight/tomorrow ... #enjoy #forthethrone #eurongreyjoy #whatisdeadmayneverdie #gameofthrones #season8 #episode #5 #therewillbeblood #thescorpionisbloodyheavy #thankgodIjusthadtositandshoot Et opslag delt af Pilou Asbæk (@pilouasbaek) den 12. Maj, 2019 kl. 1.23 PDT

»Selvom dit hoved er i skyerne, kan du godt have fødderne i den danske muld. Jeg er vokset op i et hjem, hvor der var gale og geniale kunstnere. Et hjem af købmænd, hvor der ikke var forskel på folk. Jeg har oplevet at sidde på skødet af min far, og så kom der den mest alkoholiserede mand ind, jeg nogensinde havde set,« siger skuespilleren og fortsætter:

»Men så lagde han for en halv million i kunst. Og så har jeg set folk, der kom ind med charmeklude og lignede baronessens dreng – og så stjal de et postkort. Skindet bedrager altid.«

Pilou Asbæks karakter, Euron Greyjoy, dør i mandagens næstsidste afsnit af 'Game of Thrones' efter en hæsblæsende sværdduel med seriens anden danske hovedperson, Nikolaj Coster-Waldau. En scene, der i manuskriptet gik under det passende navn 'Danebowl'.

Efter sin rolle i tv-serien samt et par andre udenlandske film, blandt andet en kommende actionfilm med Jackie Chan, ser Pilou Asbæk nu frem til at vende snuden mod Danmark.

»Jeg skal lave noget senere på året, hvor jeg hjælper en ven med en vild fortælling. Men jeg glæder mig helt sindssygt til at komme hjem, se mine venner og være sammen med min familie. Og spille på dansk igen for første gang i seks år,« siger Pilou Asbæk, der nu tager et par måneder fri.

På længere sigt er det skuespillerens plan at få flere roller i udlandet, og han vil gerne blive bedre til både britisk og amerikansk.

Modsat hvad man måske kunne tro, så er en stor rolle i 'Game of Thrones' nemlig ikke lig med, at rollerne står i kø i udlandet.

»Jeg får tilbud i Danmark, men jeg får ikke internationale tilbud. Det er faktisk minimalt, hvad jeg har fået. Der er en større efterspørgsel, og jeg bliver inviteret mere med til castings, men det er stadig op ad bakke. Jeg sidder bestemt ikke på min piedestal,« siger Pilou Asbæk.