Natten til mandag dansk tid vakte den danske skuespiller Pilou Asbæk opsigt i Los Angeles i USA.

Årsagen var, at 37-årige Asbæk svarede meget direkte på et spørgsmål på den røde løber inden Screen Actors Guild Awards. Det skriver Page Six.

Danskeren blev spurgt om, hvad han oftest bliver spurgt om for tiden. Her kom svaret prompte:

»Ved du, hvad jeg bliver spurgt mest om? Hvorfor fuckede I sæson otte op?.«

Pilou Asbæk snakker om sæson otte af HBO-serien 'Game of Thrones', der blev mødt af massiv kritik fra fans verden over.

En af værterne blev meget chokeret over, at Asbæk brugte ordet 'fuckede', og den 37-årige skuespiller gik derefter hurtigt i forsvar:

»Vi ville gøre det i Europa. I Europa kan vi sige det. Jeg er træt,« lød det fra 'Game of Thrones'-skuespilleren.

Pilou Asbæk forsvarede dog ligeledes afslutningen af serien, og han fortalte, at alle skuespillerne elskede afslutningen.

37-årige Pilou Asbæk. Foto: ANGELA WEISS Vis mere 37-årige Pilou Asbæk. Foto: ANGELA WEISS

Faktisk elskede alle skuespillerne afslutningen så meget, at de stod og klappede i 15 minutter, da de læste manuskriptet første gang.

37-årige Asbæk tilføjede, at folk var utilfredse, fordi serien var slut:

»Du ved, det er ligesom at slå op med sin kæreste. 'Game of Thrones' slog op med millioner af mennesker verden over, og det blev de sure over.«

Pilou Asbæk spillede rollen som Euron Greyjoy i serien i ni episoder fra 2016 til 2019.