Pia trillede en del tårer efter sit exit i 'Bagedysten', men det var heldigvis ikke værre, end at hun så fik ordentlig tid til at lave sin søns bryllupskage.

I aftes måtte vi i ‘Den store bagedyst’ sige farvel til alderspræsidenten Pia Bülow Karlsen.

Den 59-årige pantefoged vidste godt, at det var hendes tur til at forlade kagekonkurrencen. Ikke desto mindre kunne hun ikke undlade at fælde en tåre, da hun krammede de tilbageværende deltagere.

»Det værste er jo, at man ligesom skal forlade alle de gode venner, man har fået et meget tæt forhold til. Man bliver helt høj af de optagelser der. Det er nærmest en lykkerus, fordi det er jo skide spændende, og man lever sig ind i det. Det er også det, der gør, at jeg bliver berørt af det, fordi nu var det lige så sjovt,« fortæller Pia til Realityportalen.

Ude i tid til bryllupskage

Men trods faldne tårer, så var Pia alligevel i stand til at se den lyse side af, at hun måtte forlade ’Bagedysten’.

»Der er jo ikke noget, der er så skidt, at det ikke er godt for noget. Fordi min søn og svigerdatter skulle giftes pinselørdag, og der havde jeg sagt til dem, at selvfølgelig lavede jeg deres bryllupskager til 100 mennesker. Det er jo en ære. Men jeg kunne også godt se, at hvis jeg blev ved med at fortsætte i ‘Den store bagedyst’, så ville jeg godt nok blive meget presset,« forklarer Pia med et grin.

Pia havde dog ingen intentioner om at ryge ud af den grund. Til gengæld passede hendes udstemning af ’Den store bagedyst’ perfekt med, at hun ugen efter skulle have de vigtige bryllupskager klar til hendes yngste søns, Manuel på 28, bryllup.

De i alt otte bryllupskager i to versioner blev lavet i samarbejde med bruden, Pias svigerdatter.

»Vi lavede otte bryllupskager i to versioner. Jeg lavede Sarah Bernard-kager som bryllupskager – det kan jeg ikke finde ud af at lave i ‘Bagedysten’, men det kan jeg altså godt generelt,« griner Pia med henvisning til sit Sarah Bernard-kiks i program to.

Bryllupskagerne endte da også med at blive en stor succes.

»Det blev nogle rigtigt fine bryllupskager, og de blev taget rigtig godt imod af gæsterne også,« fortæller Pia.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk.

LÆS OGSÅ: ‘Bagedyst’-vinder indrømmer: Jeg kæmper med vægten

LÆS OGSÅ: ‘Bagedyst’-stjerne taler ud: Min far slog min mors kæreste ihjel

LÆS OGSÅ: Umut til HER&NU: Jeg lægger sag an