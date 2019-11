Pia Bülow Karlsen lægger ikke skjul på, at hun var rigtig, rigtig ærgerlig over, at hun røg ud af lørdagens afsnit af 'Den store bagedyst'.

Alligevel var der en stor fordel ved, at det skete, da det skete.

»Der er aldrig noget, der er så skidt, at det ikke er godt for noget,« siger alderspræsidenten om sit sidste program.

Hun havde nemlig lovet sin søn, at hun ville lave kagerne til hans bryllup, og det løfte havde hun med sin afsked i bagedysten mulighed for at dedikere sig hundrede procent til. Hun fik lavet nogle helt særlige kager.

Hendes svigerdatter havde nemlig valgt, at kagerne ikke skulle være, som bryllupskager er flest.

De skulle være enkeltstående kager, så Pia Bülow Karlsen havde meget bageri at se til, selvom hun netop var færdig med 'Den store bagedyst'. Det blev til hele otte kager. Fire styks af to forskellige slags, og så gik den kagekyndige kendis endda i gang med en kage, som hun ikke var lykkedes så godt med i programmet.

Hun lavede nemlig udover bryllupskagerne også en omgang Sarah Bernhardt-kager, hvilket fans vil kunne huske, deltagerne prøvede kræfter med i et tidligere program. Men selvom der var meget at se til op til brylluppet, var det ikke i nærheden af det pres, der var i forbindelse med programmet, fortæller Karlsen.

»Nogle gange skulle man jo øve kager, der tog tre timer at lave. Hvis man så skulle lave dem om fem gange, så kan du jo selv regne ud, hvor meget tid man brugte på det.«

Hun fortæller, at hun hver gang syntes, at det, de andre lavede, var meget pænere kager, end det hun selv fik kreeret. Seere vil dog vide, at Karlsen fik stor ros fra tid til anden.

Eksempelvis i det foregående afsnit, hvor hun lavede en brødkurv fyldt med perfekt wienerbrød. Noget hun fik masser af komplimenter for af dommerparret Marcus Grigo og Katrine Foged Thomsen.

Pia Bülow Karlsen siger, at det har været en fantastisk oplevelse at være med i programmet, og selvom det var hårdt, og hun drømte om kager om natten, så var hun meget trist, da hun fik beskeden om, at hun ikke skulle bage ved siden af sine kagevenner længere.