Da coronakrisen ramte Danmark og isolerede ung som gammel, trådte Phillip Faber frem som en musikalsk superhelt og skabte glæde med sin fællessang på DR. Men hvor længe kan han blive ved?

»Det er virkelig den bedste overraskelse, jeg har haft i forbindelse med alt det her,« lyder det fra DR’s mediedirektør, Henriette Marielund, om den uventede fællessang-succes, der nu kører på syvende uge i træk.

Mens andre tv-produktioner er gået i stå, har Phillip Faber helt enkelt foran sit klaver siden 16. marts dagligt underholdt med nye og gamle sange fra den danske sangskat, og det har man ikke planer om at stoppe igen lige foreløbigt.

»Fællessangen fredag aften kører vi indtil videre maj ud, og så skal vi finde ud af, hvad vi gør fremadrettet,« fortæller Henriette Marielund.

Det her kan meget mere. DR’s Mediedirektør Henriette Marielund om fællessang på DR.

»Nu kommer vi i første omgang til at sende 10 fredage, hvilket vi slet ikke havde set komme, nu skal vi se på, hvordan vi kan holde fast.«

DR’s mediedirektør regner faktisk med, at det også bliver et tilbud fra DR, når coronakrisen har lagt sig.

»Det her kan meget mere. Selvfølgelig har det haft en stærk udbredelse, i og med at folk sad hjemme, og det styrkede fællesskabet. Men det har også været utroligt fint at lytte til de her vidunderlige kunstnere, der har bidraget. Både dem man kendte, og dem man kendte knap så godt i forvejen.«

Selv om den store fællessang om fredagen altså i første omgang afsluttes ved udgangen af maj, så får Phillip Faber ikke sommerferie.

Hans daglige fællessang om morgenen holder DR nemlig fast i helt frem til sankthansaften i slutningen af juni.

»Vi kommer til at lave det i en lidt anden version, hvor Phillip Faber rykker ind i Koncerthuset og får forskellige gæster. Det synes vi er en super fin måde at starte dagen på,« lyder det fra Henriette Marielund.

Phillip Faber er selv ydmyg omkring sin aktuelle succes. I et interview med B.T. sagde han for nyligt:

»Jeg ved godt, det er mig, der spiller til, men jeg kender de første 100 mennesker, der kunne have gjort det lige så godt. Jeg går og siger til mig selv, at folk bare er glade for muligheden for, at man kan synge sammen.«