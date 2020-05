Hvis TV 2 er smarte, så giver de DR's Phillip Faber en rolle i næste sæson af 'Badehotellet' – måske som en syngende konkurrent til Hr. Weyse?

Siden sidste afsnit af 'Badehotellet' løb over skærmen i begyndelsen af marts, har DR nemlig ifølge Gallup med Phillip Fabers populære fællessang i front haft føretrøjen på, når det gælder de mest sete tv-programmer under coronakrisen.

Ifølge analysebureauet har DR nu i otte uger i træk haft det mest sete tv-program i Danmark – fraregnet nyheds- og vejrudsendelser. I den seneste tv-uge har top-3 eksempelvis bestået af DR's 'Forsvundne arvinger', 'Vilde vidunderlige Danmark – søer og vandløb' og som nævnt Phillip Fabers fredagsfællessang øverst på førstepladsen med lidt over en million seere.

TV 2 har indtil videre spillet ind med blandt andet Peter Ingemanns nye program om besættelsestiden, 'Banko med Melvin og Mark' og quizprogrammet 'Jo færre jo bedre', men altså uden held til at nå toppen over mest sete tv-programmer.

Hr. Weyse (Jens Jacob Tychsen) ved sit klaver. Vis mere Hr. Weyse (Jens Jacob Tychsen) ved sit klaver.

DR's mediedirektør, Henriette Marienlund, fortalte i sidste uge til B.T., at succesen med fællessang var en dejlig uventet overraskelse, som man nu vil forsøge at videreudvikle.

»Det her kan meget mere. Selvfølgelig har det haft en stærk udbredelse, i og med at folk sad hjemme, og det styrkede fællesskabet. Men det har også været utroligt fint at lytte til de her vidunderlige kunstnere, der har bidraget. Både dem, man kendte, og dem, man kendte knap så godt i forvejen,« lød det fra Henriette Marienlund.

Hvem er din yndlings klaverbokser?

Hun forklarede videre, at den populære fællessang om fredagen i denne omgang afsluttes ved udgangen af maj, men at den daglige morgenudsendelse fortsætter frem til santkhans.

»Vi kommer til at lave det i en lidt anden version, hvor Phillip Faber rykker ind i Koncerthuset og får forskellige gæster. Det synes vi er en super fin måde at starte dagen på.«

Phillip Faber i 'Morgensang med Phillip Faber'. Foto: Mikkel Suppras Vis mere Phillip Faber i 'Morgensang med Phillip Faber'. Foto: Mikkel Suppras

Phillip Faber er selv ydmyg omkring sin succes og har i et interview med B.T. udtalt:

»Jeg ved godt, det er mig, der spiller til, men jeg kender de første 100 mennesker, der kunne have gjort det lige så godt. Jeg går og siger til mig selv, at folk bare er glade for muligheden for, at man kan synge sammen.«

Skulle TV 2 overveje at invitere Phillip Faber ind på 'Badehotellet', så vil han nok umiddelbart sige nej.

Han spillede som teenager med i musical-filmen 'Bølle-Bob', men valgte hurtigt skuespillet fra og har over for B.T. afvist at vende tilbage, hvis muligheden bød sig:

Synes du, Phillip Faber burde få en rolle i 'Badehotellet'?

»Så ville jeg sige nej. Jeg lever for musikken, og hvis ikke jeg kan have min musikalitet med, så er det ikke mig.«

B.T. arbejder på en kommentar fra TV 2.

De mest sete tv-programmer under coronakrisen (Kilde Gallup):

Uge 18:

1. 'Fællessang – hver for sig' DR1 - 1,1 mio. seere

2. 'Forsvundne arvinger' DR1 - 749.000 seere

3. 'Vilde vidunderlige Danmark' DR1 - 717.000 seere

4. 'Ingemann og besættelsen' TV 2 - 594.000 seere

5. 'Lægens bord - corona' DR1 - 585.000 seere

Uge 17:

1. 'Fællessang – hver for sig' DR1 - 1,1 mio. seere

2. 'Vilde vidunderlige Danmark' DR1 - 805.000 seere

3. 'Forsvundne arvinger' DR1 - 792.000 seere

4. 'Lægens bord - corona' DR1 - 596.000 seere

5. 'Horisont' DR1 - 578.000 seere

Uge 16:

1. 'Fællessang for Dronningen' DR1 - 1,1 mio. seere

2. 'Vilde vidunderlige Danmark' DR1 - 830.000 seere

3. 'Banko med Mark og Melvin' TV 2 - 805.000 seere

4. 'Danmark derhjemme: Tillykke Margrethe' DR1 - 745.000 seere

5. 'Margrethe II - Hele Danmarks Dronning' DR1 - 695.000 seere

Uge 15:

1. 'Fællessang' DR1 - 1,1 mio. seere

2. 'Vilde vidunderlige Danmark' DR1 - 945.000 seere

3. 'Alene i vildmarken' DR1 - 878.000 seere

4. 'Lægens bord - corona' DR1 - 665.000 seere

5. 'Først til verdens ende' TV 2 - 610.000 seere

Uge 14:

1. 'Fællessang' DR1 - 1,2 mio. seere

2. 'Alene i vildmarken' DR1 - 847.000 seere

3. 'Først til verdens ende' TV 2 - 710.000 seere

4. 'Horisont' DR1 - 710.000 seere

5. 'Når støvet har lagt sig' DR1 - 679.000 seere

Uge 13:

1. 'Fællessang' DR1 - 1.101.000 seere

2. 'Danmark står sammen' TV 2 - 1.098.000 seere

3. 'Alene i vildmarken' DR1 - 829.000 seere

4. 'Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed' TV 2 - 721.000 seere

5. 'Når støvet har lagt sig' DR1 - 699.000 seere

Uge 12:

1. 'Alene i vildmarken' DR1 - 917.000 seere

2. 'Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed' TV 2 - 817.000 seere

3. 'Olsen-Banden over alle bjerge' TV 2 - 782.000 seere

4. 'Jo færre jo bedre' TV 2 - 733.000 seere

5. 'Horisont' DR1 - 679.000 seere

Uge 11:

1. 'Versus' DR1 - 829.000 seere

2. 'Alene i vildmarken' DR1- 810.000 seere

3. 'Horisont' DR1 - 751.000 seere

4. 'Kender du typen?' DR1 - 732.000 seere

5. 'Når støvet har lagt sig' DR1 - 680.000 seere

Uge 10:

1. 'Badehotellet' TV 2 - 1,6 mio. seere

2. 'Dansk melodi grand prix' DR1 - 1,2 mio. seere

3. 'X Factor' TV 2 - 997.000 seere

4. 'X Factor - afgørelsen' TV 2 - 909.000 seere

5. 'Når støvet har lagt sig' DR1 - 703.000 seere