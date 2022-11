Lyt til artiklen

»Når jeg siger farvel til DR Pigekoret i sommeren 2023, bliver det efter 10 vidunderlige år, som jeg aldrig glemmer. Koret og dets udvikling har fyldt meget i mit liv, og jeg selv har udviklet mig enormt på rejsen.«

Philip Faber stopper som chefdirigent i DRs Pigekor.

Han ønsker i stedet at »fortsætte nogle af de nye kapitler i sin karriere«, ikke mindst fortsat i DR-regi, melder DR ud i en pressemeddelelse.

»Nu begynder en ny æra for mig, hvor jeg skal være dirigent i nye sammenhænge – og vært på DR i nye sammenhænge,« siger Philip Faber.

»Til december i år kaster jeg mig over to nye værtsopgaver på DR1, hvor musikken er i centrum. Så selvom jeg går nye musikalske veje, giver jeg ikke helt slip på DR.«

Den afgående chefdirigent vil nemlig kunne ses i to juleprogrammer på DR1, ligesom han vil kunne ses i en kommende sæson af ’Den klassiske Musikquiz’ på DR2.

Samtidig er der nok, der skal dirigeres – ikke mindst flere forskellige symfoniorkestre rundt om i landet og DRs Vokalensemble.

»Lige her og nu er jeg glad for, at vi ikke slipper Phillip helt, da han forsætter med at udvikle sine mange talenter her i DR som vært og som gæstedirigent for DR Vokalensemblet,« siger DR’s direktør for Kultur, Børn og Unge, Henrik Bo Nielsen.

DR har endnu ikke fundet Philip Fabers kommende afløser som chefdirigent i Pigekoret.