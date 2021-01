»Verden stoppede nærmest. Jeg fik en klump i halsen. Sådan en meget intens følelse i kroppen.«

Sådan fortæller 19-årige Philip Elsted Hansen fra Esbjerg, efter han til den berygtede 'Five Chair Challenge' i fredagens 'X Factor' begik en brøler, som han fortryder den dag i dag.

Han var ellers ganske rolig, da han gik på scenen med Michael Jacksons 'Human Nature' for at demonstrere sin vokale kunnen. Men det var ikke den kunnen, hans dommer Oh Land havde håbet på, skulle det vise sig.

For til sin audition havde Philip Elsted Hansen sunget en countrysang, som Oh Land faldt pladask for. I et felt af stærke sangere, der synger radiopop, kunne countryen blive hans styrke, fortalte hun.

Philip Elsted Hansen. Foto: Lasse Lagoni / TV 2 Vis mere Philip Elsted Hansen. Foto: Lasse Lagoni / TV 2

»Så hold fast i den genre, du elsker, for det er en måde, du kan skille dig ud på,« fortalte Oh Land efterfølgende, til hvilket Philip Elsted Hansen anerkendende svarede:

»Det vil jeg gøre.«

Men til B.T. fortæller 'X Factor'-deltageren, at det hele ikke var så sort og hvidt, som det så ud på skærmen.

»Jeg sagde til audition, at jeg var en popfyr og altid har været det, men så er der kommet country ind over, og det er et mærkeligt twist, jeg godt kan lide,« siger han.

De tre dommere med Oh Land i ilden. Foto: Lasse Lagoni / TV 2 Vis mere De tre dommere med Oh Land i ilden. Foto: Lasse Lagoni / TV 2

»Så da hun siger, jeg skal holde fast i min stilart, så kan det jo både være country og pop. Og så har det jo nok været countryen, hun forelskede sig i til audition. Jeg gik efter min mavefornemmelse, og den viste sig at være forkert.«

I fredagens program var der kun plads til, at fem deltagere ville få en billet til Oh Lands bootcamp, hvor yderligere to vil blive skåret fra. Og her var der ikke plads til Philip Elsted Hansen, som havde skuffet dommeren med sit sangvalg.

»Og tro mig, jeg har også fortrudt sangvalget mange gange siden, fordi jeg egentlig bare burde have fulgt, at hun havde forelsket sig i min countrylyd. Men man kan altid være bagklog. Sket er sket, og everything happens for a reason. Det er selvfølgelig irriterende, men det er bare svært at gøre noget ved nu, og sådan er det bare.«

Foreløbig har kun Oh Lands deltagere været på tv, og Philip Elsted Hansen har derfor stadig en lille chance for at komme med i liveshows, da Blachman – som råder over grupperne i år – har tradition for at skabe egne konstellationer af sine kollegaers vragede solosangere.

Om det sker, afsløres senere på sæsonen.