Kan man være kvinde, hvis man er født med en tissemand? Hvad er den 'rigtige' kropsstørrelse? Og hvordan er det lige, det fungerer, når det kommer til at have hår under armene eller mellem benene?

Den slags emner kan børn ned til syv år få svar på i DR-programmet 'Ultra smider tøjet', som sendes på DR Ultra.

I et af afsnittene sidder en skoleklasse for eksempel ret foran fem fuldvoksne mænd, som smider tøjet, så skoleeleverne kan nærstudere deres kroppe og stille spørgsmål, mens klassen i et andet afsnit debatterer, hvorvidt der er flere køn end mand, kvinde og intetkøn.

Men det er helt forkert og alt for ekstremt, mener Dansk Folkepartis gruppeformand, Peter Skaarup, der har udtrykt sin kritik i et opslag på Facebook.

Peter Skaarup (DF) langer ud efter DR. Foto: Mads Claus Rasmussen

'Skal vi ikke bare lade børn være børn?' lyder det fra Peter Skaarup, da B.T. spørger ham ind til kritikken af programmet, som er i gang med sin anden sæson.

»Det er alt for tidligt for børn at begynde med tissemænd og tissekoner. Det fordærver vores børn, som i den alder allerede har mange ting kørende rundt i hovedet på dem. Det er ikke nødvendigt med de her ting oveni.«

Hvorfor fordærver det børnene? Vi har jo alle kønsdele...

»Fordi børn i den alder ikke har et forhold til den slags, så det skal komme på det rigtige tidspunkt, og når forældrene vurderer, at deres børn er klar til at lære den slags. Det er simpelthen for tidligt for børn i syvårs-alderen at skulle forholde sig til den slags. Det er alt for ekstremt.«

Hvornår synes du, at de er klar til at lære om kønsdele?

»Det er forskelligt for den enkelte, men først omkring pubertetsalderen.«

Men kan programmet ikke hjælpe børn med at få et mere afslappet forhold til kroppen?

»De skal lære det på det rigtige tidspunkt, og til den tid kan forældrene eller skolen tage snakken med børnene, så det ikke bliver leveret på den her vulgære måde, som børnekanalen gør,« siger Peter Skaarup og kalder DR-programmet for 'en ommer'.

I DR Ultra-programmet 'Ultra smider tøjet' kan børn ned til syv år lære om alt fra kropsdele og størrelser til kropsudsmykning og køn. Foto: Presse/Theis Mortensen

Men hvis nogle forældre mener, at deres børn ikke er klar til at lære den slags, kan de så ikke bare skifte kanal?

»I gamle dage var den slags ikke et problem, fordi man bare skiftede kanal eller slukkede fjernsynet, men nu til dags sidder børnene med en iPad, og lige pludselig kommer der noget ind fra siden, som hiver børn ind i et univers, de ikke er klar til.«

B.T. har konfronteret DR med Peter Skaarups kritik.

Morten Skov Hansen, der er kanalredaktør for DR Ultra, oplyser i et skriftligt svar, at selv om 'Ultra smider tøjet' ifølge programomtalen tillades for børn helt ned til syv år, så er kanalens målgruppe de 9-14-årige og dermed målrettet 'de store børn og børn, der er på vej i puberteten'.

Synes du, at DR går over grænsen med programmet 'Ultra smider tøjet'?

Han skriver endvidere, at DR Ultra med programmet ønsker at 'vise kroppe i alle afskygninger'.

»Formålet er at illustrere over for de danske børn den variation af kroppe, vi lever iblandt, men meget sjældent ser. Det skal hjælpe børnene til at blive klogere på både deres egen og andre kroppe – og sikre et mere alsidigt billede af den naturlige menneskekrop, end det børnene typisk møder på for eksempel sociale medier,« skriver Morten Skov Hansen og fortsætter:

»Det er et emne, som fylder i målgruppens verden – både deres syn på dem selv og deres syn på omverdenen, og derfor er det en public service-opgave for os at være med til at give danske børn en bredere opfattelse af, hvad en menneskekrop er, og hvordan den ser ud. For det kan være svært at gennemskue i den moderne perfekthedskultur, der dyrkes i det offentlige rum. Derfor vil vi med et program som ’Ultra smider tøjet’ være med til at oplyse de 9-14-årige om, at der er mange måder at se ud på, og at alle kroppe er rigtige kroppe.«

DR har ikke ønsket at deltage i et mundtligt interview, så det har derfor ikke været muligt for B.T. at få svar på alle vores opfølgende spørgsmål til kritikken. Vi ville gerne have haft en kommentar til kritikken om, hvorvidt det er forældrenes ansvar at lære børn om kroppen, ikke DR's.

Morten Skov Hansen svarer dog på spørgsmålet om, hvorvidt DR kan forstå, at nogle finder det grænseoverskridende at se børn blive konfronteret med nøgne voksnekroppe.

»Programpræmissen for sæson 2 af 'Ultra smider tøjet' er ligesom i første sæson at skabe et trygt rum, hvor der er mulighed for, at alle deltagerne kan fortælle om deres egne kroppe, og de medvirkende børn kan stille spørgsmål til deltagerne,« skriver han og fortsætter:

»Og ligesom i programmets første sæson kan man tale åbent om emner, man ellers sjældent får at se og mulighed for at tale med andre om. Formålet er, at de børn, som er med i studiet, og dem, der ser med derhjemme, alle bliver klogere på kroppen som helhed og forhåbentlig også på deres egne kroppe.«