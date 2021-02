Corona har skabt ekstra mange bekymringer for Peter Mygind, da han under optagelser til den nye sæson af 'Sommerdahl' måtte balancere arbejdsliv og risiko for at smitte sin syge svigermor.

»Nu bor jeg i et fire-generationers hus med min svigermor, som er i et kræftforløb, og når man er 78 og i kræftforløb, så er man enormt sårbar. Så jeg tænkte meget over, at jeg ikke skulle have noget hjem,« siger han til Se og Hør og fortsætter:

»Det ville jo være forfærdeligt. Så jeg tænkte ikke kun på produktionen, men også på min familie.«

Under optagelserne var der stor fokus på, at skuespillere og produktionen skulle holde sig coronafri. Alle blev bedt om at passe ekstra på.

Men for Peter Mygind gik det altså også den anden vej. Han ville ikke bringe sygdom hjem til sin familie.

Han ville ikke lægge produktionen ned, men han ønskede også at passe på særligt sin svigermor, og derfor var han også utroligt glad for, at der blev taget så mange forbehold under optagelserne.

Skuespillerne måtte ikke klæde om sammen, der blev ofte båret mundbind, og alle sørgede for at spritte af så ofte, det var muligt.