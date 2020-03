Peter Mygind spiller Dan Sommerdahl – en efterforsker med hang til overrbejde og perfektion – i en ny serie, som har premiere på TV 2 Charlie søndag aften.

Og selvom de to er forskellige på mange måder, så fortæller skuespilleren, at han meget hurtigt forstod sin rolle. Og det var med til at sikre ham jobbet, mener han.

»Jeg havde allerede en enormt god fornemmelse af ham, da jeg gik til castingen, og det gør så også, at man er afslappet. For castinger kan tit være som en jobsamtale, og man er bare helt desperat og føler, man bare skal gøre det godt.«

Peter Mygind spiller hovedrollen i 'Sommerdahl', som serien hedder, der handler om mord begået i den nordsjællandske by Helsingør, og selvom skuespilleren forstår sin karakter på mange måder, så er der områder, hvor de er meget forskelllige.

»Det er fedt at spille et menneske, der bare er totalt sort/hvid og hundrede procent dedikeret. Altså som i 'giv-mig-et-lig-og-jeg-sover-ikke-de-næste-seks-døgn,« lyder det fra Mygind, som fortsætter:

»Men når mennesker aldrig kigger indad og tager sig af dem, de bor sammen med, så får det en konsekvens.«

Peter Mygind siger, at der er en grund til, at han og hans kone holder sammen.

»Jeg har været gift med Lise (Mühlhausen, red.) i 29 år, og jeg gør ikke noget uden at spørge hende.«

Dan Sommerdahl og Peter Mygind er også meget forskellige, hvad angår deres tilgang til opgaver. Mygind fortæller, at selvom han er dedikeret og forstår den del af karakteren, så er han ikke typen, der ligger søvnløs om natten.

Han er omhyggelig, og han forbereder sig til sit arbejde, men han har også taget en beslutning om, hvor hans prioriteter skal ligge henne.

»Jeg vil gerne gøre det godt og ordentligt, men omkostningerne må ikke være, at jeg er alene i verden, fordi jeg er så dedikeret til mit arbejde. Det er et valg, jeg har taget,« slår den serieaktuelle skuespiller fast.

Serien har premiere på TV 2 Charlie søndag aften, og den er baseret på Anna Grues kriminalromaner om Dan Sommerdahl, der i hendes univers er en skaldet privatdetektiv.