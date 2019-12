Der blev ikke delt gaver ud fra anmelderne, da der i november måned var verdenspremiere på den stjernespækkede julefilm 'Last Christmas', som har danske Peter Mygind på rollelisten.

»Last Christmas er den værste julefilm, jeg nogensinde har set,« skrev eksempelvis The Sun-journalisten Dan Wootton, og han er langt fra den eneste, som simpelthen hader den.

B.T. svang sig op på tre stjerner, men den fik stadig hårde ord med på vejen fra anmelder Thomas Brunstrøm.

»Filmens grundlæggende morale er så banal, at selv Nik og Jay ville finde den lige lovligt letkøbt,« lød det blandt andet. Men det rager nok ikke filmstudiet bag, Universal, en bjælde, for de kan grine som en risengrødsmæt julemand hele vejen til banken.

Peter Mygind kan nu bryste sig af at være med i en vaskeægte blockbuster-film. (Foto: Scanpix) Foto: Louise Leth-Espensen Vis mere Peter Mygind kan nu bryste sig af at være med i en vaskeægte blockbuster-film. (Foto: Scanpix) Foto: Louise Leth-Espensen

Filmen kostede 25 millioner dollars at producere, og søndag kunne Universal melde ud, at den indtjeningsmæssigt har nået den magiske milepæl på 100 millioner dollars 670 mio. kroner - på blot seks uger.

»Last Christmas er en charmerende, rørende historie. Instruktøren Paul Feig har sammen med Emilia Clarke og Henry Golding bragt julemagien tilbage til de globale biografer, og har nu oversteget 100 millioner dollars på verdensplan. Alle hos Universal er utroligt stolte af denne film og den velfortjente succes,« siger filmselskabets distributionsdirektør for USA, Jim Orr, til Variety.

Emilie Clarke spiller hovedrollen som Kate, der ikke har meget held i tilværelsen, indtil hun møder Tom, spillet af Henry Golding, som vender op og ned på hendes liv.

Peter Mygind indtager rollen som 'The Dane', der er en kærlighedshungrende bejler til en af filmens andre hovedpersoner, Michelle Yeoh, der spiller rollen med det meget julede navn 'Santa'. Filmen er bygget på Whams udødelige julehit af samme navn.