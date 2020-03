Når 'Danmark holder sammen' lørdag bliver vist på TV 2, vil værterne Anders Breinholt, Puk Elgård og Natasja Crone på direkte tv tale med dem, der bidrager til sammenholdet midt i corona-krisen.

Men også Peter Ingemann spiller en særlig rolle i programmet. Han er torsdag ude i marken for at lave optagelser til programmet. Hans arbejdsopgave? Han skal sige tak.

»Vi overrasker kassemedarbejdere, renovationsmedarbejdere, buschaufførerne og andre og siger helt simpelt tak. Et godt, gammeldags tak, fordi de gider at holde et ramponeret samfund i gang.«

»Selvom buschaufføren ikke kommer i direkte kontakt med passagererne, sidder han jo i stålrør med dem. Kassemedarbejderen er konstant i kontakt med varer, som kunderne har rørt.«

'Danmark holder sammen' er ifølge TV 2 'et ekstraordinært program i en ekstraordinær situation', og det skal sætte fokus på alle dem, der gør en særlig indsats i en tid, hvor sammenholdet er alfa og omega.

Og her er netop nogle af dem, som Peter Ingemann taler med, helt essentielle:

»De sidder jo – uden at lyde dramatisk – i yderste frontlinje, mens vi andre bliver derhjemme,« siger han og fastslår: »Det vil vi gerne sige tak for, fordi det fortjener de.«

Da B.T. fanger Peter Ingemann over telefonen, står han på en rasteplads og venter på, at der kommer en lastbilchauffør, som han kan takke for indsatsen, forbi.

Optagelserne er på mange måder improviserede, da dem, der bliver takket, ikke på forhånd ved, at tv-værten vil aflægge visit.

De får derfor også muligheden for at frabede sig at være med i programmet, men det er der endnu ingen, der har gjort, beretter Peter Ingemann.

»Indtil videre er vi kun blevet mødt af smil. Nogle bliver nærmest helt rørt og siger 'selv tak'. De mener jo bare, de gør deres arbejde, og ser ikke det helt store i det.«

Men det er stort, mener Peter Ingemann og uddeler derfor tak i massevis.

Mødet med dem, han takker, er dog en noget anderledes måde at arbejde på, erkender han. Med sig har han nemlig en lang mikrofon, så han kan overholde myndighedernes anbefalinger om at holde afstand.

»Jeg synes personligt, det er svært. Jeg har flere gange i dag haft lyst til at gå hen og give et ordentligt håndtryk. Men sådan er det jo. Det må vi indrette os efter.«

Peter Ingemann er blandt andet kendt fra programmet 'Størst', hvori netop mødet med mennesker er i højsæde.

»Jeg skal lige vænne mig til den nye situation. Jeg synes, der går noget tabt, hvad angår forbindelsen og kemien mellem mennesker, når vi står i en afstand, der signalerer frygt for hinanden. Det skaber i hvert fald ikke tryghed og tillid.«

»Når jeg skal ud og lave tv igen, er det nødt til at være ovre. Ellers kan jeg slet ikke lave tv,« griner han.

Trods de udfordrende arbejdsvilkår har Peter Ingemann høje forhåbninger til udsendelsen lørdag aften.

»Jeg håber da, at det kan være et beskedent bidrag til, at vi holder modet og det humør, vi i Danmark er så berømte for at have, oppe.«

»Allervigtigst er mit håb, at dem, vi dedikerer programmet til, sidder tilbage med en fornemmelse af, at vi i den grad sætter pris på deres arbejde.«