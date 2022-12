Lyt til artiklen

I disse dage ruller julekalenderen 'Julehjertets Hemmelighed' over skærmen på DR.

Her bliver en af hovedrollerne, nissen 'Rumle', spillet af 15-årige Thea Lundbak, som er en person med dværgvækst.

Men netop denne sammensætning af dværg og nisse er det ikke alle, der er lige glade for.

Noah Rasmussen og Emma Boxill har begge dværgvækst, og de mener, at julekalenderen er med til at opretholde misforståede stereotyper om personer med dværgvækst.

»Vi bliver set som den der eventyrfigur. Som noget eksotisk,« siger Noah Rasmussen i 24syv-programmet Danmarks Mindste Nyheder og fortsætter:

»Folk skal lære, at vi også har følelser. Vi er ikke nisser. Vi er ikke julemandens hjælpere. DR og andre medier har et ansvar for at vise forskellighed, og at oplyse ordentligt om, hvad det indebærer.«

Både Noah Rasmussen og Emma Boxill oplever at blive peget på og grint af, når de er ude i offentligheden. Førstnævnte fortæller, at det især kan være børn, som har svært ved at forstå, hvordan man skal opføre sig.

Han frygter at julekalenderen, som hovedsageligt henvender sig til børn, kan være med til at styrke fordommene om personer med dværgvækst.

»Når børn ser en dværg spille nisse, og forældrene ikke får forklaret det til børnene, så kommer børnene til at lave koblingen mellem dværge og nisser, og dét er et problem. Derfor mener jeg, at DR har et ansvar her for at starte en bedre samtale om, hvad det vil sige at være dværg,« siger han i programmet.

Rumle (Thea Sofie Lundbak), Gotfred (Isak Celinder Fauerholm) og Johannes (Sigurd Moe). Foto: DR Vis mere Rumle (Thea Sofie Lundbak), Gotfred (Isak Celinder Fauerholm) og Johannes (Sigurd Moe). Foto: DR

Samme synspunkt har Emma Boxill, som mener, at DR misser en gylden mulighed.

»Jeg mener sagtens, de kunne bruge flere kræfter på oplysning. For eksempel, hvor de fik Thea Lundbak eller en anden til at fortælle om sine udfordringer med at leve med dværgvækst.«

Hun savner også, at personer med dværgvækst kan spille roller, hvor det er ikke er højden, som er central. Hun mener eksempelvis, at man kunne have ladet en person med dværgvækst spille rollen som en af veninderne i julekalenderen.

Til B.T. uddyber Emma, at hun ikke er vred over, at Thea Lundbak spiller en nisse, hun mener bare, at der skulle gøres mere for, at personer med dværgvækst ses i flere roller.

»DR kunne godt bruge deres magt til at gøre op med de her stereotyper. Hvis folk med dværgvækst kun får roller som nisser, hobbitter eller andet, så er det med til at fastholde som en form for mytiske figurer. Vi er jo meget mere end det. Jeg har dværgvækst, men jeg er jo også meget andet,« forklarer hun.

Noah Rasmussen uddyber også til B.T., at han absolut ikke mener, at Thea Lundbak – som han i øvrigt kender ganske godt – ikke må spille nisse. Det er slet ikke det, debatten handler om for ham.

Han savner i stedet, at DR udnyttede muligheden til at fortælle om det liv, som personer med dværgvækst, på godt og ondt lever.

»Vi (personer, der er født med et handicap, red.) møder meget modstand, og der er udfordringer, men vi lever et godt liv, og vi kan også andet end at spille nisser,« forklarer han.

Han tror, at folkeoplysning kan være med til at afhjælpe den ofte nedladende måde, som han oplever, at folk ser og taler om personer, der skiller sig ud.

»Vi har et generelt samfundsproblem med at vise respekt overfor hinanden. Der findes også rigtig mange positive mennesker, men det er et problem, vi har,« fortæller han.

Hos DR vil de gerne lytte, når der sættes spørgsmålstegn ved deres brug af stereotyper.

Det skriver DRs fiktionschef, Henriette Marienlund, i et skriftligt svar til B.T.

'Det tog lang tid at finde ud af, præcis hvordan nissen Rumle skulle se ud. Derfor var der en omfattende castingproces, og først da Thea Lundbak kom til, var der ingen tvivl længere. Hun blev valgt til rollen, fordi hun var bedst og hendes kemi fungerede rigtig godt sammen med hovedkarakteren Karen Høst. Sammen udstråler de præcist det venskab, vi ønskede at skabe'.

'Når det er sagt, er det rigtigt, at vi generelt skal være varsomme med stereotyper, og derfor lytter vi, når folk reagerer. Men Theas engagement i rollen som Rumle er helt central for den meget positive opbakning årets julekalender har fået blandt seerne'.