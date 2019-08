Efter en lang tv-pause vender Pernille Nygaard nu tilbage til skærmen.

Siden Pernille Nygaard deltog i ‘Paradise Hotel’ i år 2012, hvor hun gjorde den måske mest spektakulære entre i programmets historie ved at komme ridende fuldstændig nøgen og bodypaintet ind på en hest, har hun været vidt omkring karrieremæssigt. Hun har deltaget i et hav af tv-programmer, udgivet en sang, har sit eget kunstgalleri og studerer jura på Aalborg Universitet.

Fordi Pernille har haft travlt med galleri og studie, er det efterhånden længe siden, vi har set hende på skærmen, men det bliver der lavet om på nu.

Både Discovery Networks og Pernille selv bekræfter nemlig overfor Realityportalen.dk, at hun medvirker i den nye sæson ‘Ex on the Beach’.

»Jeg havde brug for at komme ud og få nogle nye oplevelser. Der er også sket nogle personlige ting, der gjorde, at jeg havde brug for at komme væk, men i bund og grund elsker jeg bare at lave tv, og det ville jeg gerne igen. Jeg har tænkt meget over, at jeg gerne ville lave tv igen, da det gør mig rigtig glad, og jeg kunne mærke, at jeg manglede den del i mit liv. Jeg har været nødt til at takke nej til nogle programmer, fordi det ikke passede ind med mit studie, men da jeg blev tilbudt at medvirke i ‘Ex on the Beach’, som lå i min studie-sommerferie, tænkte jeg bare YES,« forklarer Pernille.

»Det er vigtigt for mig at passe mit jurastudie, og jeg vil ikke lade en tv-deltagelse gå ud over min skolegang, derfor var det så perfekt, at det hele passede sammen denne gang. Desuden har det også været rart at have haft en periode, hvor jeg kunne fokusere fuldt i på skolen og komme ordentligt ind i det hele uden at lave tv sideløbende. Nu følte jeg, der var tid til det, og så mærkede jeg også, hvor meget jeg savnede at lave tv«, fortsætter hun.

Viser en ny Pernille Nygaard

Det er vigtigt for Pernille at slå fast, at vi kommer til at se en helt ny side af hende, når hun vender tilbage i ‘Ex on the Beach’.

»Tidligere var jeg jo lidt kendt for at være uskarp og sådan noget, men denne gang kommer man til at se en anden side af mig. Jeg har ændret mig meget, siden jeg medvirkede i ‘Paradise’ og red nøgen ind på en hest. I dag er jeg blevet mere moden, og jeg er meget mere beskyttende, moderlig og gør alt for, at alle omkring mig har det godt. Så jeg mener bestemt, at seerne får en lidt anden Pernille at se denne gang,« forklarer reality-baben og tilføjer, at hun dog denne gang kommer til at være fuld på tv:

»Første gang, jeg har drukket mig fuld i hele mit 28-årige liv, er i ‘Ex on the Beach’. Tidligere har jeg været bange for det, da jeg ikke ønskede at miste kontrollen og gøre noget dumt. Men det viste sig, at det ikke var så slemt. Jeg tog det dog også stille og roligt, og jeg drikker kun vin fremfor drinks og så videre for at passe på. Alligevel endte det med, at jeg var fuld til alle festerne, men jeg er glad for, at jeg overskred nogle grænser. Det var jo også sjovt at slå sig lidt løs og have det sjovt fremfor at være lidt kedelig,« forklarer hun og tilføjer:

»Det har virkelig været en god oplevelse at være med i programmet. Mit mål var at møde nogle nye, søde mennesker, og det har jeg virkelig gjort. Produktionen var også super søde, så jeg er super glad for, at jeg sagde ja til at være med. Jeg har virkelig nydt opholdet.«

Hårdt at undvære datteren

Da ‘Paradise Hotel’ blev optaget tilbage i 2011, måtte Pernille Nygaard midt i programmet vende snuden hjemad, fordi hun savnede sin to-årige datter, Emily. I dag er Emily ti år, og Pernille havde det bestemt heller ikke rart med at skulle undvære hende under ‘Ex on the Beach’.

Det viser sig dog, at der var en særlig grund til, at Pernille sagde ja til at rejse væk:

»Det er da vildt hårdt for mig ikke at se min datter i en længere periode, men jeg ville ikke have set hende, selvom jeg havde været hjemme i Danmark i den periode. Jeg har hende nemlig ikke i sommerferien, da hun er hos sin far. Så jeg gav ikke afkald på at se hende, jeg valgte bare at være i Grækenland i stedet for Danmark. Jeg ville aldrig rejse afsted, hvis det gik udover samværet med min datter, det er helt sikkert,« lyder det fra Pernille, der har gjort sig overvejelser om, hvorvidt det er en god ide at medvirke i reality-tv, når man har et barn:

»Jeg kan jo ikke komme udenom, at hun ser mig på skærmen eller måske læser om mig, men det er ikke, fordi jeg gør noget vildt i programmet, som jeg fortryder. Så jeg tænker da over, hvad jeg laver derinde. Jeg håber bare, at hun ikke synes, at jeg er for meget. Jeg kan godt forstå, at folk har fordomme, men jeg tager jo ikke hende med i programmet, det kunne jeg aldrig finde på. Jeg er også bare nødt til at gøre noget, der gør mig glad, og der er jo også andre forældre, der har været med i tv,« forklarer Pernille og tilføjer:

»Jeg håber, at hun vil være stolt af mig en dag og kan se mig som en rollemodel, for jeg laver jo også andet end reality-tv, såsom min jurauddannelse.«

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk