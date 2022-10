Lyt til artiklen

»Det er ret ironisk, at hun kalder mig barnlig, når hun selv har opført sig sådan under forløbet. Det virker ret komisk.«

Patrick Kim Jensen kan ikke skjule sin bitterhed, da B.T. ringer ham op for en kommentar til det seneste afsnit af 'Gift ved første blik'.

Her vælger hans hustru, Olivia Bak-Christensen, at afslutte eksperimentet før tid, fordi hun fortsat ikke føler sig tiltrukket af den mand, eksperterne har matchet hende med.

Til kameraet fortæller hun, at hun overvejer at sige det til ham på forhånd, så han ikke først skal høre det, når de har en session hos programmets parterapeut senere.

»Men så er hun rigtig voksen og vælger ikke at gøre det alligevel,« tilføjer Patrick Kim Jensen sarkastisk.

Det var dog ikke, fordi det kom fuldstændig bag på den 25-årige gartner, at Olivia Bak-Christensen ønskede at afslutte ægteskabet.

Dagen inden parterapien fik han nemlig et varsel fra sin hustru.

Parret havde aftalt, at de skulle hjem til hende efter samtalen med terapeuten. Men dagen inden aflyste hun.

Efter en ellers hyggelig weekend går det igen skævt for parret, da Olivia Bak-Christensen ikke mærker nogen gnist i forholdet. Foto: Mads Castillio Vis mere Efter en ellers hyggelig weekend går det igen skævt for parret, da Olivia Bak-Christensen ikke mærker nogen gnist i forholdet. Foto: Mads Castillio

»Hun undskyldte med, at hun skulle til en fødselsdag, og allerede der tænkte jeg, at det da var mærkeligt, at hun lige pludselig skulle det med så kort varsel,« siger Patrick Kim Jensen.

Alligevel fortryder han ikke, at han – inden Olivia Bak-Christensen fortalte, at hun ønskede at trække sig – fortalte parterapeuten og seerne, at forholdet »kørte meget godt«.

»For det syntes jeg jo. Jeg syntes, vi havde haft en vanvittig fed weekend. Hvad hun gik og rodede med, det ved jeg jo ikke noget om,« siger han.

»Men jeg synes, det var mærkeligt, efter den weekend vi havde haft.«

Patrick Kim Jensen og Olivia Bak-Christensen nåede at have sex et par gange, inden hun besluttede at afslutte forholdet. Foto: Mads Castillio Vis mere Patrick Kim Jensen og Olivia Bak-Christensen nåede at have sex et par gange, inden hun besluttede at afslutte forholdet. Foto: Mads Castillio

Han fortryder heller ikke, at han nåede at have sex med sin hustru. For både weekenden og stemningen var god. Og forinden havde Olivia Bak-Christensen jo fortalt ham, at hun var i tvivl om deres forhold, og at de skulle bruge weekenden på at føle sig frem og finde ud af, om der kunne opstå en tiltrækning.

Patrick Kim Jensens eneste anke er derfor, at hustruen gik og puttede med sine tanker om at afslutte eksperimentet så længe, før hun ultimativt gjorde alvor af det.

En opførsel, som han kalder »barnlig« – med tydelig henvisning til, at det netop var det ord, Olivia Bak-Christensen selv brugte om sin mand, da de skulle fordele deres bryllupsgaver imellem sig. Her nægtede Patrick Kim Jensen først at komme ind til en kop kaffe og tale om det – og senere viste det sig, at han også havde afleveret den morgengave tilbage, som hun havde givet ham.

Selv synes Patrick Kim Jensen ikke, der var noget barnligt over hans manøvre.

»Det var egentlig bare et kapitel, jeg skulle have lukket. Hvis hun ikke vil bruge mere end sammenlagt syv dage på mig, så synes jeg ikke, jeg skal spilde mere tid på hende.«

Selvom kærligheden tydeligvis ikke kom til at blomstre mellem det unge par, så har Patrick Kim Nielsen opnået noget helt andet med sin deltagelse.

I løbet af de mange psykolog- og parterapeutsamtaler er han nemlig blevet klogere på sig selv.

Som barn af alkoholikere er han vokset op i et turbulent hjem, hvor der ikke blev talt om store følelser, og hvor han ofte oplevede at gå på kompromis for andres skyld.

»Jeg har lært, at jeg skal blive bedre til at sige, hvad jeg mener, og ikke tænke så meget over, om det støder folk. Jeg finder mig nok i en smule mindre i dag.«