»Det var en forfærdelig oplevelse - igen.«

Sådan lyder det fra Patrick, da B.T. møder ham efter andet liveshow i X-Factor 2019.

»Jeg har ikke tænkt mig at lave om på mig selv,« siger den 18-årige deltager.

Patrick endte for anden gang i farezonen. Denne gang sammen med Andrea, som Oh Land valgte at stemme hjem.

»Jeg bliver ved med at kæmpe for at få lov til at synge nogle danske sange,« siger han.

Selvom han godt kan frygte, at næste uges liveshow igen ender med en omsang, så er han fortrøstningsfuld.

»Det har været virkelig hårdt. Jeg var virkelig nede med nakken efter første liveshow. Men nu kender jeg planerne for næste uge. Det bliver specielt - og det bliver anderledes,« siger Patrick med et smil på læben.

Han skal synge en sang, der betyder meget for ham, forklarer han.

»Hvis jeg så ender i farezonen igen, jamen…« siger Patrick og trækker på skulderen.

Fredag aften sang Patrick et mix af sangen 'De er meget interesserede i' af TV2 og 'Du kan gøre hvad du vil' af Christian Brøns.

Det var desværre ikke nok til, at seerne sendte ham videre, og han måtte en tur forbi farezonen.

Der sang han sangen 'quangs sang,' som er skrevet af Anders Matthesen.