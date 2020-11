Uge efter uge ser millioner af mennesker verden over ‘The Crown’. Vi følger interesseret med i livets gang på de bonede gulve, hos den engelske royale familie - eller gør vi?

Vi er med på badeværelset, når prinsesse Diana kaster op, efter endnu et ædeflip. Og vi er med, når prins Charles i enerum ringer til sin (måske) eks-kæreste Camilla Parker Bowels. Med andre ord - vi er helt tæt på. Så tæt, at det umuligt kan være virkelighed.

Dét vil den engelske statssekretær for kultur Oliver Dowden nu gøre helt klart for seerne.

Han kræver, at Netflix før hvert afsnit bringer en advarsel om, at fortællingen om det britiske kongehus, som den rulles ud i 'The Crown', er fiktion.

Kultur sekretær Oliver Dowden vil have advarsel på 'The Crown'. Foto Kirsty O'Connor / POOL / AFP Foto: KIRSTY O'CONNOR

Oliver Dowden er ikke Hr. hvem som helst. Ud over at være konservativ politiker og medlem af parlamentet, er han nemlig statssekretær for kultur, medier og sport. Om Netflix-serien siger han:

»Det er et smukt produceret stykke fiktion, så ligesom med andre tv-produktioner, burde Netflix meget klart tilkendegive, at det er dét, det er,« siger han til Dailymail og fortsætter:

»Ellers er jeg bange for at en hel generation af seere, som ikke har oplevet disse hændelser, vil misfortolke fiktion som fakta.«

Sidste uge så 29 millioner seere med.

Et desværre ikke sjældent billede på ægteskabet mellem Diana og Charles. Foto: STR New

Oliver Dowden er dybt bekymret for, at serien kan skade både monarkiet og især prins Charles. Derfor bør Netflix tydeligt bør markere, at dele af serien alene er manuskriptforfatter Peter Morgans værk.

Peter Morgan er blandt andet blevet beskyldt for at være lige lovlig fantasifuld i sin gengivelse af, hvordan prins Charles og Camilla Parker Bowles affære fortsatte gennem hele Charles og Dianas ægteskab.

De scener har fået prinsesse Dianas bror til at bakke op om kravet om en disclaimer. Til tv-kanalen ITV siger Earl Spencer:

»Det ville hjælpe ‘The Crown’ enormt meget, hvis der i begyndelsen af hver episode blev skrevet ‘Dette er ikke sandheden, men det er baseret på virkelige hændelser’. Så ville alle kunne forstå, at det er drama for dramaets skyld.«

Emma Corrin i rollen som Diana i 'The Crown'. Foto: Des Willie © Netflix 2020

Ifølge skuespilleren Emma Corrin, der spiller prinsesse Diana, er den fjerde sæson af serien ‘for en stor dels vedkommende fiktion’, hvilket hun har sagt i et talkshow med den amerikanske vært Tamron Hall.

Oliver Dowden vil nu kontakte Netflix for at stille krav om en disclaimer. Dailymail har spurgt streamingtjenesten om de vil lægge en advarsel ind i serien, men Netflix har ikke svaret.

Ved en tidligere lejlighed har manuskriptforfatteren Peter Morgan sagt:

»Nogle gange må du gå på kompromis med detaljerne, men du må aldrig svigte sandheden.«