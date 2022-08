Lyt til artiklen

Som vinder af 'Paradise' kunne Zilas Gregersen tage hjem fra Mexico med 250.000 kroner på lommen.

Men nu står det klart, at han kun får lov at beholde cirka 65.000 af dem.

Det fortæller den skuffede vinder i en story på Instagram.

»Selvfølgelig er 65.000 også en slags penge, men når jeg havde forventet at få 150.000, er det ikke særlig meget. Så jeg er lidt skuffet, og det er pisse ærgerligt.«

Zilas Gregersen havde – som det altid er tilfældet for vindere af realityshowet – indstillet sig på at betale skat af præmiesummen, men havde set frem til at forsøde sit liv med de cirka 150.000, som ville være tilbage.

Men som latinstuderende på KU får han SU af staten. Og der er som bekendt grænser for, hvor mange penge man må tjene ved siden af sin SU, og det havde han ikke lige kalkuleret med, da han tog til Mexico.

»Det er lidt en bummer. Jeg skal både betale helt almindelig indkomstskat, og det viser sig, jeg skal betale al den SU, jeg har fået i år, tilbage – og jeg kan ikke få SU resten af året,« fortæller Zilas Gregersen.

'Paradise'-vinderen er dog stadig stolt af sin sejr, som ingen kan tage fra ham. Og som han tidligere har udtalt til Realityportalen om den almindelige indkomstskat, som barberede de første 100.000 kroner af:

»Hey, skål for velfærdssamfundet.«

