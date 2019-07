Teitur løfter nu sløret for, hvad hans præmie skal bruges til.

Her til aften blev Teitur hele 300.000 kroner rigere efter at have festet, fået venner for livet – og selvfølgelig gennemskuet det taktiske spil på ‘Paradise Hotel’ i Mexico.

Pengene blev vundet efter en festlig oplevelse, og Teitur har planer om, at hans præmie skal bruges på samme måde.

Han har nemlig ikke planer om, at de 300.000 kroner skal bruges til investering, lejlighedskøb eller lignende.

I stedet har han planer om at bruge dem på lige netop det, han får lyst til hen ad vejen:

»Jeg skal rejse, feste, hygge mig og have det super fedt. Jeg er typen, der tager livet, som det kommer. Hvis det for eksempel bliver weekend, og jeg har lyst til at rejse et sted hen for pengene, så gør jeg det. Jeg har dog ikke tænkt mig at bruge alt med det samme, men jeg har tænkt mig at leve et fedt liv og have det godt. Det seneste år har jeg rejst, hygget og festet meget, og det vil jeg gerne fortsætte med for pengene. Hvis jeg finder en fornuftig investering, kan det da godt være, at jeg bruger dem på det, men som udgangspunkt skal jeg bare have et nice liv og fyre den af,« afslører han til Realityportalen,dk.

»Anne kommer ikke til at få nogle af penge af mig, selvom vi er gode venner, men hun skal nok få en gave. Jeg tager hende formentlig med på en rejse eller en virkelig god bytur. Hun havde jo også fortjent at få pengene, og når man tænker over det i dag, og hvor godt vi har det sammen, havde det bedste jo været at dele dem. Så derfor får hun en gave, når jeg lige har besluttet mig, hvad det skal være,« fortsætter han.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk.