Freja Rømer har stået øverst på listen til at modtage en vaccine mod COVID-19, og det har flere undret sig over.

‘Paradise’-Freja er en af dem, der allerede er blevet vaccineret mod covid-19.

Det har fået en del til at spørge, hvorfor hun har fået vaccinen, nu når hun allerede har været smittet med virussen.

»Jeg arbejder på et plejehjem, hvor vi er blevet tilbudt at få den sammen med beboerne, så det har jeg sagt ja til.«

»For hvorfor ikke?,« spørger hun i en story på Instagram.

Freja var i begyndelsen af november meget hårdt ramt af corona, og hun mærkede alle symptomerne for fuld kraft.

Hvis man har været testet positiv for corona én gang, betyder det ikke nødvendigvis, at man kan være sikker på ikke at blive smittet igen, og det var også med i Freja Rømers overvejelser, da hun sagde ja tak til en vaccination.

»Den risiko gider jeg ikke at løbe. Der er ikke mere i det,« siger hun.

Efter at have fået vaccinen, har hun ikke oplevet nogle bivirkninger.

Bortset fra at armen, hvor hun er blevet stukket, er lidt øm, så har hun det helt fint.

Udover at Freja arbejder på et plejehjem, så begynder hun 2021 med at starte i et forløb, hvor hun uddanner til personlig træner.

Det er en drøm, hun længe har haft, og derfor sprang hun også fra sin studieplads i februar, hvor hun skulle begynde at læse til sygeplejerske.

Denne artikel er bragt i samarbejde med Realityportalen.