Det seneste år er Sarah Tiedt i den grad begyndt at tage afstand fra kosmetiske operationer. Men hun ville have svært ved at leve med sit udseende, som det var før den operation, hun fik foretaget for cirka fire år siden.

25-årige Sarah Tiedt har gennem årene fået foretaget en lang række af kosmetiske indgreb og større operationer.

Blandt andet har deltageren fra 2019’s udgave af ‘Paradise Hotel’ fået flere brystoperationer, en næseoperation, et brazilian butt lift, fremhævede kindben og botox.

På et tidspunkt lavede hun lidt af en uvending og besluttede at vende tilbage til sit naturlige udseende.

Derfor fik hun fjernet det botox, hun havde i sine læber og begyndte at gå med meget mindre makeup.

Men der er én omfattende operation, som hun aldrig kommer til at fortryde.

'Jeg ville aldrig i mit liv bede om denne næse igen. Min næseoperation er den operation, jeg er gladest for. Hvis jeg måtte vælge én ting at ændre på og ikke andet, så havde jeg til en hver tid valgt min næseoperation,' skriver Sarah i en story på Instagram, hvor hun viser sin næse, som den så ud for cirka fire år siden.

Operationen kostede hende 20.000 kroner.

Ville undgå operation

Dengang var hun omkring 22 år. Sarah Tiedt havde længe forsøgt at vænne sig til sin naturlige næses form for at undgå operationen, men det lykkedes hende aldrig at blive glad for spejlbilledet.

Derfor besluttede hun sig for at tage til Tyrkiet og få næsen opereret mindre.

»Det allervigtigste for mig var, at den blev mindre, og at det såkaldte “skihop” blev fjernet,« fortæller hun.

Efterfølgende kæmpede hun naturligvis længe med hævelsen, men da den først havde lagt sig, var den tidligere Miss Paradise lykkelig over resultatet.

Foto: Anthon Unger Vis mere Foto: Anthon Unger

