'Paradise'-hunken løfter nu sløret for, hvorfor han trak sig fra det store bokse-event.

Det vakte undren, da Isac Saabye i forrige uge pludselig sprang fra til Geggo og Cengiz’ event ‘Stjerne Boksning’ og blev erstattet af Martin Christian Celosse-Andersen.

'Vi er rigtig kede af at melde ud, at Isac desværre ikke skal bokse den 7. september til ‘Stjerne Boksning’ 2019. Årsagerne er personlige, og vi håber at se ham til næste år i stedet,' afslørede Geggo og Cengiz på ‘Stjerne Boksnings’ Instagram-profil.'

Nu kan Realityportalen dog løfte sløret for, at der ligger en fængselsdom til grund for det pludselige afbud.

»Grunden til, at jeg ikke er med i ‘Stjerne Boksning’ er, at jeg kom ind at sidde i fængsel på grund af en gammel voldssag,« bekræfter Isac.

Uenig i dommen

Isac kan stadig ikke forstå, at sagen endte med, at han blev dømt.

»For cirka halvandet år siden kom jeg op at slås med to personer, hvorefter de meldte mig til politiet 22 timer efter episoden, og jeg blev dømt på indicier – altså, at det kun var formodninger, idet der ingen konkrete beviser var. Deres historie hang heller ikke rigtig sammen, og de sagde også, at jeg havde truet dem, hvilket jeg ikke havde,« mener Isac.

Derfor ankede han også i første omgang dommen.

Den anke har han dog efterfølgende trukket tilbage.

»Retssagen varede så i lang tid, hvorefter jeg ankede sagen, hvor den kom i landsretten, og jeg fik at vide af anklageren, at jeg ville få otte måneder i stedet for de fire måneder, jeg havde fået til at starte med,« siger han og fortsætter:

»Men jeg fik så at vide, at hvis jeg tog imod min straf og de fire måneder, så ville hun lade være med at prøve at få mig dømt eller sigte mig for flere ting. Jeg har nemlig også været i fængsel for vold tidligere, så den straf kunne de muligvis bruge for at dømme mig hårdere. Og jeg gad ikke at tage chancen og risikere at få en højere dom, så derfor tog jeg imod min straf.«

“De var nogle røvhuller”

Isac indrømmer gerne, at han dummede sig og begik vold. Men han nægter, at han har gjort sig skyldig i dødstrusler.

»Man skal ikke ty til vold, og man skal ikke slås for at slås, så det var rigtig dumt gjort fra min side, men de var også selv nogle røvhuller, da de stod og spillede smart og provokerede mig rigtig meget. Så det var dem, der startede med at provokere og svine mig til, og så var det så, at jeg slog dem. Det var bare dumt.«

»Men jeg fik så to måneder for dødstrusler, som jeg ikke havde gjort, og det var derfor, jeg ankede sagen i første omgang. Så det var det, jeg blev dømt på af indicier. Så jeg synes ikke, at det var helt fair. Sket er sket, nu skal jeg bare videre,« siger han.

Derfor har han taget sin straf og siddet to måneder bag tremmer.

Nu er han igen på fri fod, men han er ikke helt fri af fængselsvæsenets klør.

»Jeg har været cirka to måneder i fængsel, og nu har jeg fået fodlænge på. Den skal jeg have på til den 30. august. Så nu kan jeg fortsætte mit arbejde hos en murermester, så det er rigtig rart, at jeg kan det og ikke skal være i fængsel.«

»Efter den 30. august har jeg to års prøvetid, så der må jeg jo så slet ikke lave noget. Hvis jeg for eksempel får en fartbøde, får jeg 20 dages fængsel. Så nu skal jeg bare ikke lave flere dumme ting,« lyder det fra paradisoen.

Tvunget til ‘Stjerne Boksning’-afbud

Det er ikke på grund af selv voldsdommen, at Isac ikke bliver en del af stævnet.

»Årsagen til, at jeg ikke kan være med til ‘Stjerne Boksning’ er, at jeg ikke nåede at få min startbog – altså blive godkendt til at bokse i konkurrencen. Jeg kom nemlig i fængsel en måned før, at jeg skulle have haft min startbog, så det var super ærgerligt.«

»Jeg ville vildt gerne, så nu håber jeg bare, at jeg kan komme med næste år. Jeg er også ked af, at de har spildt tid på at have mig på holdet, men jeg vidste bare ikke, hvordan hele forløbet ville foregå, fordi det jo i forvejen har varet så lang tid med retssagen,« siger Isac.

Han slår fast, at han undskylder mange gange til ‘Familien fra Bryggen’-deltagerne Geggo og Cengiz, der står bag ‘Stjerne Boksning’.

Artiken er lavet i samarbejde med Realityportalen.dk.