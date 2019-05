Det viser sig, at Sarah og Casper har hygget sig en hel del i al hemmelighed.

I sidste uge tjekkede Casper ind på ‘Paradise Hotel’, og allerede med det samme sagde Sarah til de andre piger, at hun synes, at han så rigtig godt ud.

Casper skulle efterfølgende fortælle, hvem af pigerne der så bedst ud, og her faldt valget på Sarah. Det blev derfor hurtig klart, at de to havde et godt øje til hinanden.

Det viser sig dog nu, at de to var endnu mere tiltrukket af hinanden end som så. Efter hjemkomsten til Danmark har de nemlig fortsat deres flirt og taget skridtet videre:

»Vi skrev meget sammen, efter vi kom hjem til Danmark, og så tog det ene bare det andet. Så vi har været sammen,« afslører Casper til JuicyNews og fortsætter:

»Sarah skrev til mig en dag, at hun gerne ville putte, og så lokkede hun mig. Dengang boede jeg hjemme hos mine forældre, så hun endte med at komme derhen. Så vi havde sex første gang hjemme ved mine forældre. Sidenhen er der ikke sket så meget,« vi er bare gode venner.

»Engang imellem er det bare hyggeligt at have sex og hygge,« tilføjer Sarah. »Så hvis vi er fulde sammen en dag, kan jeg ikke afvise, at det kommer til at ske igen, men ellers er vi enige om at holde det på venneplan,« uddyber Casper.

