'Paradise'-hunken slår fast, er der bestemt ikke altid var god stemning i kollektivet.

Når ‘Kollektivet’ ruller over skærmen på Viafree, ser det ofte ud som om, at de medvirkende hygger sig meget i hinandens selskab.

Der er dog ingen tvivl om, at der ligesom hos så mange andre roomies også kan opstå uoverensstemmelser og diskussioner.

Og Ifølge Sami var stemningen under de tre ugers optagelser bestemt ikke altid god:

»Der var op-og nedture, mens vi boede der. Vi hyggede os og drak rigtig meget, og alt i alt var det sjovt at være med. Selvfølgelig blev man træt af nogle personer, fordi man levede så tæt. Så det kunne godt være lidt trættende, og vi blev irriterede på hinanden,« siger han og fortsætter:

»Anne er jo for eksempel meget flyvende hele tiden, så hende kunne man virkelig godt blive træt af, hvis hun åbnede munden for meget. Simone og Boris var også lidt trættende at se på, fordi de var meget kæreste-agtige, og hele tiden sad i sofaen og hyggede,« forklarer Sami.

»Kasper var også lidt bestemmende over mig. Lea og jeg diskuterede også rigtig meget derinde, fordi vi begge har en kort lunte, når det kommer til hinanden, så vi kommenterede konstant på hinanden, men vi var også gode til at løse det. Vi var lidt gammelt ægtepar-agtige«, siger Sami.

Generelt synes han dog, at det var en god sammensætning af mennesker i huset.

»Castet er dog rigtig godt, det er jo store personligheder, og det var fedt, at vi alle var singler.«

»Dog ærgerligt, at Simone og Boris var så kæreste-kedelige.«

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen: