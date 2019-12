'Paradise'-parret Anna og Oliver har efter sigende længe talt om familieforøgelse, og nu tyder alt på, at der ikke går lang tid, før yderligere kan afsløres.

Parret Oliver og Anna fra den kommende sæson af ‘Paradise Hotel’ svæver på en lyserød sky for tiden. Parret har netop pakket deres fælles lejlighed i Roskilde sammen og er flyttet midlertidigt på landet i Annas mors sommerhus, men til marts modtager de nøglerne til deres nye store lejlighed, hvor der er plads til at begynde et helt nyt kapitel, det fortæller Anna til Realityportalen.

»Ja, vi har børn på tale,« fortæller Anna til spørgsmålet om, hvorvidt det nye kapitel indebærer børn.

»Jeg kan afsløre, at det har været på tale længe. Det er ikke noget, som er nyt for os at snakke om og planlægge.«

Anna vil ikke ud i, hvor i processen de er med projekt baby, men ifølge Anna står det øverst på prioriteringen i det nye hjem – også før bryllup.

»Bryllup er klart noget, som fremtiden bringer, men det står ikke øverst på listen hos os. Der vægter vi familieforøgelse højere,« fortæller Anna til Realityportalen.

'Oliver bliver en fantastisk far'

Det lader til, at snakken om projekt baby ikke er nyt for parret, og Anna kan da også sagtens se Oliver i rollen som far.

»Oliver bliver en FANTASTISK far. Jeg kan ikke vente med at se ham i den rolle. Oliver arbejder jo i en børnehave og er sååååå god med børn. Jeg bliver helt nyforelsket.«

Ifølge Oliver er der tænkt over, at der skulle være plads til familieforøgelse, da de valgte den kommende 3-værelses lejlighed i Køge.

»Vi har mange fremtidsplaner sammen. lejligheden er jo en 3-værelses, så der er plads til et ekstra familiemedlem, hvis det sker« fortæller Oliver til Realityportalen.

Til spørgsmålet om, hvorvidt babyplanerne er tæt på siger Oliver:

»You will never know – stay tuned.«

Han fortæller dog, at Anna ikke er gravid endnu, men at det sker, når det sker.

Vi har spurgt Anna, om hende og Oliver prøver at få børn allerede nu. Til det svar blinker Anna med det ene øje, og siger ‘måske’, men afslører ikke yderligere. Hun vil dog gerne indrømme, at de er klar til at få børn. Vi har derfor en antagelse om, at der inden længe er endnu en ‘Paradise’-baby på vej.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk.