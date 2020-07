‘Paradise Hotel’-stjernerne afslører allerede nu køn og navn på baby.

Philip May og Simone Hvenegaard kunne i dag fortælle den glædelige nyhed, at de skal være forældre. Men egentlig taler Simones fine, runde mave for sig selv.

»Jeg har det fantastisk, og det er dejligt endelig at kunne fortælle det,« siger Philip May til Realityportalen.

Han fortæller, at det var helt planlagt, at Simone skulle blive gravid.

Onsdag var parret til en scanning, hvor de blev oplyst om kønnet. Det har de hver især valgt at dele på deres Instagram-profiler i en ret kreativ og sjov video, hvor de laver en såkaldt DNA-gryde. Her tilsætter de blandt andet hår, en tand fra deres barndom og masser af kærlighed.

Gryden bobler over med blåt skum og viser altså, der reality-parret venter sig en dreng.

Simone er sat til den 28. december. Omkring den dato kommer en lille dreng til verden, og han skal hedde Vilmar – som det ser ud nu.

Philip og Simone blev kærester, da de begge to medvirkede i ‘Paradise Hotel’ 2017.

Siden har forholdet haft sine op- og nedture, og i foråret 2019 valgte parret at gå hver til sit. Men i december sidste år kunne de bekræfte, at de igen er et par.

Og nu står det klart, at de mener det.

'Vi er gravide! Og det er simpelthen så fantastisk!' skrev Philip May i dag i et opslag med nedenstående billede.

Phillip og Simone. Foto: Privat Vis mere Phillip og Simone. Foto: Privat

Bragt i samarbejde med Realityportalen.dk.