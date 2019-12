'Love Island'-vinderen Oliver og kæresten, Anna, er begge deltagere i den nye omgang 'Paradise Hotel'.

‘Love Island’-vinderen Oliver Erngart har i et halvt års tid glædeligt vist sin smukke kæreste, Anna Seneca, frem.

Hvordan de to turtelduer mødte hinanden, har indtil videre stået ubesvaret hen, men det har vi muligvis fået svar på nu. Parret mødte nemlig op på den røde løber sammen, da der i tirdags var forpremiere på ‘Paradise Hotel’ sæson 16.

»Tiden må vise, om vi bliver homies, kærester eller hader hinanden,« svarer Anna, da Realityportalen spørger, om de to fandt sammen på det luksuriøse hotel i Mexico. I en ny teaser for programmet kan man dog se parret hygge sig både under og udenfor lagnerne, så seere kan glæde sig til frække scener de to imellem.

Parret kan da også garantere, at sæsonen byder på både sex, drama og masser af intriger:

»Ja, det bliver en god sæson,« griner Oliver, mens Anna fortsætter: »Stay tuned, for det her bliver IKKE kedeligt!«

Frygtede at være ‘ham fra Love Island’

Men nu er det ikke alt på ‘Paradise’, der handler om kærlighed og sex. Anna og Oliver fortæller, at det også er mentalt udfordrende at tjekke ind på hotellet.

»Man var kronisk stresset dernede,« fortæller Anna og uddyber:

»Så snart man tror, man har regnet noget ud, så twister hele lortet, og så står man dér og skal tænke hurtigt. Det var fedt, grænseoverskridende og angstprovokerende, men jeg har fået så meget ud af det.«

Oliver har som bekendt allerede erfaring med realityprogrammer, og han var da også den heldige vinder af ‘Love Island’. Han er dog ikke i tvivl om, hvilket program han foretrækker:

»‘Paradise’ var klart det fedeste! ‘Love Island’ var en badeferie, men på ‘Paradise’ aner man ikke, hvem man kan stole på, og man skal bruge sit hovede. Jeg frygtede lidt, at jeg ville blive kendt som ham fra ‘Love Island’, og at folk ville tænke, at jeg bare skulle ud igen, fordi jeg ikke skulle komme og tro, jeg var noget.«

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk