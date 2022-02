For nylig kom det frem, at 'Paradise Hotel' fremadrettet blot vil hedde 'Paradise' – men det er ikke kun navnet, der ændres i den nye sæson, der får premiere til foråret.

I en pressemeddelelse afslører NENT Group, der står bag programmerne, nemlig en lang række ændringer.

Blandt andet skal deltagelser nu være fyldt 20 – og så er det ikke længere et krav at være single for at medvirke. Ligeledes vil der også være synlige ændringer på det luksuriøse hotel, der også ændrer lokation, men dog fortsat befinder sig i Mexico: nemlig enkeltmandssenge. Men det stopper ikke her.

»Som noget helt nyt kan partnerskaber dannes på tværs af køn i hele sæsonen, og det åbner for alvor op for nye, vilde muligheder for at rykke videre i spillet og er samtidig medvirkende til, at spændingen for alvor intensiveres endnu mere op til ceremonierne,« fortæller programdirektør hos NENT Group, Kenneth Kristensen, i pressemeddelelsen og tilføjer:

»Derudover vil seerne kunne glæde sig til, at vi har helt nye temauger, der behandler emner og dilemmaer, som tydeligere afspejler nutiden.«

Nogle ting vil dog være, som man kender dem, når seerne igen kan følge det taktiske spil for åben skærm.

Et antal deltagere, der aldrig har mødt hinanden før, tjekker ind på et luksuriøst sted i Mexico for at finde en pålidelig partner og danne alliancer. Slutteligt vil to stå tilbage i finalen, hvor der er mulighed for at gå hjem med pengepræmien på en halv million kroner.

»Paradise skal afspejle den tid, vi lever i – både hvad gælder vores deltagere, twists- og temaer. Vi forsøger hele tiden at udvikle 'Paradise', og vi foretager disse markante ændringer for at sikre, at formatet fortsat er relevant og sjovt for både deltagere og seere. Vi glæder os til, at vi kan fortælle endnu mere om det nye format,« siger Kenneth Kristensen.