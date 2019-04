Det viser sig, at Sarah og Jonass ikke blot har dannet par inde på hotellet, men også hjemme i Danmark.

Siden første dag på ‘Paradise Hotel’ har Sarah og Thomas dannet par på ‘Paradise Hotel’. Dog har de to måttet undvære hinanden i en enkelt uge, da Jonass og Camilla ikke måtte stå sammen, og derfor var parrene i den store gruppe nødt til at bytte rundt, så Thomas og Camilla samt Sarah og Jonass blev partnere i stedet. I gårsdagens afsnit blev de to par dog atter forenet med deres rigtige partnere.

Selvom Jonass og Sarah kun har dannet par i en enkelt uge, er der ingen tvivl om, at de har et godt forhold på hotellet. Det viser sig dog, at deres forhold til hinanden faktisk er endnu tættere, end hvad der bliver vist på tv:

»Jonass og jeg har været kærester i 6. klasse. Først vidste jeg ikke, at vi havde været kærester. Det var først, da Jonass fortalte mig det,« afslører Sarah i JuicyNews.

»Det var først, da vi kom hjem fra Mexico, at jeg blev helt sikker på, at det VAR Sarah, jeg havde været kærester med,« fortæller Jonass, hvorefter Sarah fortæller, hvornår hun fandt ud af, at de to havde dannet par:

»Jeg skulle hente Jonass, fordi vi skulle videre til en fest, og så fortalte han det så til mig. Og så gik det så op for mig, at det var derfor, at han virkede så bekendt,« forklarer hun.

»Det var et rigtigt 6.klasses forhold. Jeg tror, vi havde set hinanden til én fest, og ellers havde vi bare sms’et med hinanden til langt ud på natten og skrevet sådan noget med: “Hvordan vurderer du mig fra et til ti?”. Så det var et rigtigt børneforhold,« griner Jonass.

