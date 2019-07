Jonass ærgrer sig meget over at tabe finalen, og der er særligt én ting, han gerne ville have gjort anderledes.

Der var tæt løb, da ‘Paradise’-finalen 2019 i går skulle afgøres. Jonass og Sarah havde fået tre af stemmerne, og Teitur havde fået tre af stemmerne, så det var Nicolai, der stod med den store afgørelse.

Han valgte dog at stemme på Teitur og Anne som vinderne, og dermed måtte Sarah og Jonass se sig slået på målstregen.

Der er ingen tvivl om, at Jonass er godt træt af afgørelsen:

»Jeg er da enorm ærgerlig over at tabe, når det var så tæt på, og jeg følte, at jeg havde spillet spillet hele vejen igennem og kunne kigge mig selv i øjnene med de valg, jeg havde gjort. Jeg er også vildt ærgerlig over, at det var én stemme, der skulle afgøre det. Jeg var rigtig skuffet over Sami, fordi jeg havde kæmpet for, at Louise ikke skulle tage Sami med ud. Man ser det ikke på tv, men jeg stod virkelig og støttede Sami og prøvede at få Louise til at vælge Nicolai i stedet. Så jeg følte lidt, jeg havde forsøgt at redde Samis røv, og derfor håbede jeg, at han ville stemme på os. Så det var kun hans stemme, som jeg var virkelig skuffet over,« forklarer Jonass.

»Jeg bærer dog ikke nag over noget herhjemme, da det jo er et spil. Nu, hvor jeg har set programmet, kan jeg jo også godt se, at Teitur og Anne var mindst lige så værdige til at stå i finalen, som Sarah og jeg var. De havde sgu spillet spillet godt, så det er fair nok, at de vinder,« fortsætter han og tilføjer:

»Jeg føler ikke, at jeg kunne have gjort så meget anderledes for at vinde. Det er da ærgerligt, at Sarah og Klara ikke spillede Teitur ud, da de fik muligheden på værelset, da det så nok havde set anderledes ud. Men når nu det handlede om værdighed, var det heller ikke fair at spille ham ud. Hvis jeg skal sige noget, så fortryder jeg dog, at jeg ikke smed Anne ud tidligere, for så havde det måske været anderledes. Det var sgu surt. Jeg er dog glad for, at det var Anne og Teitur, som vi tabte til, da de også var værdige til at vinde. Hvis det havde været andre, ville jeg have været endnu mere ked af at have tabt. Det var et af de stærkeste par, Og det kan jeg godt unde dem.«

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk