Jonas er på en romantisk date i skoven, men romantikken drukner, da Jonas kaster op lige ved siden af sin date.

Romantikken fejler ikke noget, når dette års ‘Paradise’-deltager Jonas Daniel Westh Ptak har inviteret sin date Liv ud i skoven, hvor Jonas har arrangeret picnic i naturgrønne omgivelser. Noget af romantikken bliver dog ødelagt, da Jonas ikke kan holde maden indenbords.

»Der er bål, vi sidder udenfor, og der er lidt rå natur, østers og lidt lækkert. Måske jeg kan vise min vildmand frem nu, hvis jeg kan klemme den her ned,« siger Jonas i programmet om den østers, han skal til at spise.

Selvom daten Liv uden problemer spiser sin østers, så skal der fra Jonas side lidt mere mod til. Den veltilberedte østers når heller ikke at være i maven længe, før Jonas kaster op lige ved siden af sin date.

»Fuck, hvor er det ulækkert. Jeg får helt tårer i øjnene,« siger Jonas kort efter at have kastet op, men han håber på, at han stadig er en vildmand i Livs øjne.

»Jeg tror, at jeg ender med at være en vildmand, men nok en knækket vildmand for det der østers, det kan jeg ikke.«

Se klippet herunder, hvor Jonas nær kaster op ud over sin date, og se hele afsnittet på Viaplay og Viafree.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk