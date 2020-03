Isac fra 'Paradise Hotel' sæson 14 skal være far til oktober.

Det var lige ved og næsten for ‘Paradise’-deltageren Isac, da han i 2018 var gæst på ‘Paradise Hotel’ og måtte se sig slået af Lenny i finalen. I dag bor Isac i Spanien sammen med kæresten Nikkie, og sammen venter de deres første barn.

»Det var på ingen måde planlagt, at vi skulle have en lille en, men Nikkie og jeg er imod abort,« fortæller Isac til Realityportalen og er trods alt glad for omstændighederne.

»Det er en fantastisk følelse at skulle være forældre.«

Parret har termin til oktober, og de kender derfor ikke kønnet endnu, men Isac har en lille drøm.

»Jeg håber på en dreng. Rigtige mænd laver drenge,« griner Isac.

Isac har også delt nyheden på sin Instagram profil med teksten:

»Vi er glade for at fortælle, at tiden nu er inde til en lille spansk baby. Udfordringen bliver jo let som en leg, bare ungen ligner en brøkdel af faren.«

Nikkie og Isac har været sammen et år. I Spanien er Isac telefonsælger og arbejder med at skaffe folk job i udlandet.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk.