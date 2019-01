Parret, der ellers var flyttet sammen, havde fået fælles hund og kærestetatoveringer, er nu gået hver til sit.

Den 25. december 2017 præsenterede ‘Paradise’-baben Fie Maria Krügermejer sin veninde Patricia von Holstein for ‘Paradise’-vennen Isac Saabye.

Det var kærlighed ved første blik mellem Patricia og Isac, der hurtigt blev kærester efter deres første møde.

I juni kunne Isac afsløre, at han og Patricia var flyttet sammen i en lejlighed i Rødovre, og at de havde besluttet sig for at få en fælles hund; Luna.

Parret havde desuden fejret deres halvårsdag som kærester, den 25. juni 2018, med at få en kærestetatovering. Isac havde fået et P på hånden, og Patricia havde fået et I på håndleddet.

Årsdagen den 25. december blev dog ikke fejret, for inden da havde parret besluttet at gå hver til sit. Det fortæller Isac nu til Realityportalen.dk.

»Vi gik fra hinanden for cirka to måneder siden. Der var mange problemer, så det gik ikke så godt mellem os. Patricia var jo også bedste veninder med Fie Maria fra ‘Paradise’, og hende og jeg var blevet uvenner, og så var der også en masse andre ting, der spillede ind. Jeg tror også, at aldersforskellen havde noget at sige. Patricia er 23 år, så hun er fire år ældre end mig, og det fungerede bare ikke så godt. Hverken Patricia eller jeg syntes, at det gik særlig godt, så det var en fælles beslutning at stoppe det,« fortæller Isac.

»Vi tog faktisk til Thailand sammen lige efter, vi havde slået op, fordi vi allerede havde bestilt billetterne og tænkte, at vi jo godt kunne have en god tur alligevel. Og vi havde faktisk en ok-tur, så det er ikke, fordi vi er uvenner eller noget. Patricia er blevet boende i vores lejlighed i Rødovre, og jeg bor så sammen med en rigtig god veninde i Hvidovre nu. Vores fælles hund Luna har Patricia beholdt. Jeg vi da gerne have hende, men jeg synes, det er synd, hvis hun skal skiftes med at bo to forskellige steder, så derfor blev det til, at Patricia beholdt hende. Og så har jeg så besøgt Luna et par gange,« fortsætter han og tilføjer, at han ikke længere har et P på hånden for Patricia:

»Jeg har fået dækket tatoveringen over med nogle andre tatoveringer af hieroglyffer. Patricia har stadig beholdt sin, men den ligner også lidt et J, og hendes søster hedder Julie. Så nu siger hun vist bare, at den symboliserer hendes søster,« forklarer han.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk.