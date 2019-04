20 årige Arnold fra Næstved tjekker i onsdagens afsnit ind på paradis-hotellet. Arnold beskriver sig selv som 'svigermors drøm', men med indre dæmoner.

Arnold kan ikke tåle, hvis folk taler nedladende til ham. »Så får de tilbage af samme skuffe« siger han. Arnold er til store numser og fedt på 'spareribs', som han udtrykker sig.

Klara og Nicolai tager imod Arnold ved morgenbordet, hvor de fortæller, hvad der er sket på hotellet den sidste uges tid. Klara siger, at Arnold er velkommen i deres gruppe.

Sarah dukker op og Arnold genkender hende, da hun kommer fra Slagelse. Sarah aner ikke hvem Arnold er…

Resten af hotellets beboere dukker op, og Camilla bliver lettet over, at det er en ny fyr der er tjekket ind. Jonass vurderer ikke, at Arnold bliver den største konkurrent, selvom han har nogle pæne tatoveringer.

Drengene spørger, hvem af pigerne der er pænest? »Sarah, har fandme nogle gode sut pik læber« svarer Arnold

Drengene bryder sammen af grin og Jonass mener, at Arnold er den største 'stodder'. Sarah bliver pissesur og udtaler:

»At Arnold skyder sig selv i foden, når han siger sådan noget«.

Se om hun får ret i aftenens afsnit af Paradise Hotel.