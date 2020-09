Kan man godt være venner med fordele uden at blive såret? Det kan Teitur og Christel svare på, for sådan et forhold har de erfaring med.

Teitur og Christel begyndte bogstaveligt talt året med at blive kærester, for det blev de den 1. januar 2020, da Teitur spurgte Christel, om hun ville være fast sammen med ham. De begyndte allerede at være mere end venner i løbet af efteråret sidste år, men i flere måneder holdt de fast i, at de kun skulle være venner med fordele.

– Men det var meget romantisk, og nu kan vi altid huske datoen, siger Christel om Teiturs spørgsmål på nytårsaften.

Så romantisk har det altså ikke været hele vejen igennem, for i en periode var reality-stjernerne, som de selv beskriver det, bollevenner.

– Både Teitur og jeg var på et stadie, hvor vi faktisk ikke havde lyst til at have en kæreste, så det var meget nemt. Man da vi så begyndte at være så meget sammen, og fordi vi klingede så godt sammen, så opstod der bare noget imellem os, forklarer baben fra ‘Paradise Hotel’.

– Til at begynde med havde vi en aftale om, at vi gerne måtte være sammen med andre. Men det var svært at kysse med andre, når man nu begyndte at blive glad for hinanden. Bollevenner holder aldrig i længden! Der kommer følelser i klemme på den ene eller anden måde, slår Teitur fast.

Derfor endte de to altså også med at blive kærester.

I videoen svarer ‘Paradise Hotel’-parret blandt andet på spørgsmål om deres forhold.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk: