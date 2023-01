Lyt til artiklen

Et drama om præmiepengene i 'Paradise Hotel' skal nu gå rettens vej.

»Der kommer en retssag på et tidspunkt, og det kan jeg ikke rigtig lukke ørene for, men det er, hvad det er,« afslører David Jarsbo overfor B.T., da vi møder ham på den røde løber til onsdagens Reality Awards.

Tilbage i efteråret 2021 kunne han og Sille Nimholm nemlig ses gå hele vejen til finalen i 'Paradise Hotel' sammen.

Men David Jarsbo smed den famøse kugle foran sin daværende flamme – og ikke mindst partner i realityprogrammet – Sille Nimholm, og dermed kunne han gå ud af troskabstesten med hele pengepræmien på 500.000 kroner for sig selv.

David Jarsbo smed til allersidst kuglen i den famøse troskabstest i 'Paradise Hotel'-finalen tilbage i efteråret 2021. Dermed kunne han beholde hele præmien på 500.000 kroner selv, hvilket Sille Nimholm reagerede på ved at kaste sin kugle efter partneren og kalde ham 'syg i hovedet'. Vis mere David Jarsbo smed til allersidst kuglen i den famøse troskabstest i 'Paradise Hotel'-finalen tilbage i efteråret 2021. Dermed kunne han beholde hele præmien på 500.000 kroner selv, hvilket Sille Nimholm reagerede på ved at kaste sin kugle efter partneren og kalde ham 'syg i hovedet'.

Men hjemme i Danmark fortsatte parret alligevel deres flirt og endte som kærester. De flyttede tilmed sammen i Aarhus.

Derfor lovede David Jarsbo, at han alligevel ville dele pengene med Sille Nimholm.

Men i december forrige år slog parret op, og beskyldningerne om et dårligt forhold fløj frem og tilbage – ikke mindst offentligt i medierne – og David Jarsbo trak tilbuddet om at dele pengepræmien tilbage.

Men Sille Nimholm ville ikke give op på de penge, hun var blevet lovet, så hun skaffede sig en advokat til at få bekræftet eksparrets mundtlige aftale som bindende.

Men til retsmæglingen med parternes advokater i september endte det ikke i noget kompromis om, hvor mange penge det i så fald skulle dreje sig om.

Og nu ender det altså i en regulær retssag, fortæller David Jarsbo til B.T.

»Det er en længere historie, altså der er sket nogle forskellige ting, som har gjort det ene og det andet, og det er derfor, at jeg ikke har ville overholde den del af aftalen,« fortæller David Jarsbo.

Han har tidligere forklaret, at han trak tilbuddet om at dele præmiepengene tilbage efter det grimme efterspil fra parrets brud, hvor han følte sig uretfærdigt og ganske offentligt omtalt af ekskæresten i medierne, hvor hun blandt andet har anklaget ham for at være psykisk voldelig under deres forhold.

»Men det kommer der meget mere om i retssagen,« tilføjer 'Paradise Hotel'-vinderen.

Hvad regner du selv med, at udfaldet bliver?

»Det er jo svært at sige, for det er jo en retssag, så det er aldrig hundrede procent sikkert. Jeg håber på, at jeg vinder den, fordi jeg føler, jeg har nogle gode argumenter for hvorfor, jeg ikke skal overholde det,« forklarer David Jarsbo.

Men på grund af den forestående retssag afviser han at gå i detaljer om, hvordan han vil sikre sig ikke at skulle hoste op med – i hvert fald alle – de 250.000 kroner, som han havde lovet ekskæresten.

»Det er ikke noget, jeg har delt endnu, men det er også fordi, det er en retssag,« slutter han.