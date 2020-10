Elina Ea fra ‘Paradise Hotel’ flytter til Portugal sammen med sin kæreste.

Elina Ea Dahl, 22, har pakket kufferten og forlader nu de trygge, hjemlige rammer og familien på Fyn.

Sammen med sin kæreste, Oliver Hartkopp fra ZULU-serien ‘Surferne kommer’, rejser hun nu til udlandet, hvor parret har valgt at bosætte sig på ubestemt tid.

Elina, der var med i ‘Paradise Hotel’ i 2018, har i noget tid gået og pakket ned og fortalt om, at en flytning var på vej, men uden at afsløre destinationen.

Men for nylig løftede hun så sløret for, at den nye adresse for hende og surfer-kæresten bliver i Portugal.

'Nu sidder vi her i bilen, og det hele er langsomt ved at falde på plads – og jeg har den bedste fornemmelse omkring det hele! Jeg flytter til Portugal på ubestemt tid og så endda med et af de bedste mennesker,' skriver den tidligere Miss Paradise i et opslag på Instagram.

Elina har endnu ikke fortalt, hvad de helt præcis skal ned og lave og hvor i landet, de skal bo.

Men da hendes 24-årige kæreste er professionel surfer og tredobbelt danmarksmester i disciplinen, kan man jo gætte sig til, hvad en stor del af tiden skal gå med i et land, som er kendt for at være et paradis for netop surfere.

Hvornår og hvordan de to mødte hinanden, står ikke helt klart, men tilbage i foråret begyndte de at vise sig sammen, og Elina er tydeligvis godt og grundigt forelsket for tiden.

'Du rummer så meget passion og kærlighed – og jeg beundrer dig hver eneste dag,' skriver hun i samme opslag.

Og nu begynder de altså et nyt, fælles kapitel i Portugal.

Vis dette opslag på Instagram ⁣ !!!! Jeg flytter til Portugal Som i ved har jeg det seneste stykke tid gået og pakket ned til at flytte, men ikke fortalt hvor jeg egentlig flytter hen - Jeg ville gerne have alt var på plads inden, og at jeg fik den tid jeg havde brug for til at tage afsked til mit hjem og min familie på Fyn. ⁣ Men nu sidder vi her i bilen og det hele er langsomt ved at falde på plads - og jeg har den bedste fornemmelse omkring det hele!! Jeg flytter til Portugal på ubestemt tid og så endda med et af de bedste mennesker jeg kender. @olihartkopp Du rummer så meget passion og kærlighed - og jeg beundrer dig hver eneste dag. ⁣ ⁣ Lige pt. sidder vi i bilen, fuldstændig pakket til randen haha, og er i gang med at nedlægge 30 timers kørsel. ⁣ Vi er begge blevet testet covid-19 negativ inden afrejse, og vi tager selvfølgelig alle vores forholdsregler på turen derned.⁣ Næste post bliver fra Portugal af (iiiih!!!!) Photo: @the.nocoastwizzard Et opslag delt af Elina Ea (@elinaea) den 23. Sep, 2020 kl. 4.10 PDT

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk