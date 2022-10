Lyt til artiklen

Mandag gik realitydeltageren Teitur Skoubos ankesag i gang i Østre Landsret.

Tirsdag er en lignende ankesag – hvor en anden 'Paradise Hotel'-deltager har anket sin voldtægtsdom – blevet stadfæstet i Vestre Landsret.

Dermed fastholder retten den tidligere realitydeltagers dom på et år og to måneders ubetinget fængsel for voldtægt, skriver Aarhus Stiftstidende.

Ved landsretten i Aarhus blev 'Paradise Hotel'-deltageren således endegyldigt dømt for en formiddag i august at have voldtaget sin sovende veninde og tidligere samboende.

Begge var de taget i byen i Aarhus aftenen forinden, og de havde aftalt at mødes for at have en trekant med en anden ung kvinde.

Men realitydeltageren fik provokeret den anden kvinde, der forlod lejligheden i vrede, og han faldt i stedet i søvn sammen med den forurettede.

Det er først formiddagen efter, de to har forskellige versioner af, hvad der skete.

For realitydeltageren påstår, han vågner, går i bad og derefter lægger sig ind i sengen igen og nusser med den forurettede.

Men hun vågner ifølge anklageskriftet op ved, at han er i gang med et samleje med hende, som hun ikke har samtykket til.

‘Men bro, vågner basically op til, at du knepper mig. Det var lidt weird,’ skrev kvinden blandt andet til ham, som det fremgik af en Messenger-samtale mellem de to, som blev læst op i retten.

Han svarede: ‘Jeg husker intet. For helvede, undskyld’.

I en messengertråd med en gruppe venner, skrev han ligeledes:

'Jeg blev lovet en trekant, men pissede X (veninden, der forlod lejligheden, red.) af, så bollede Y (den forurettede, red.), så ingen problem der.'

Igennem retssagen har realitydeltageren dog fastholdt sin uskyld og sagt, at der ikke fandt noget samleje sted – det var bare henholdsvis frygt og pral.

Sagen kom første gang for byretten i Aarhus kun få uger efter, at Teitur Skoubo fik sin dom på to år og seks måneders fængsel for vold og voldtægt.

I både Teitur Skoubos sag og den anden 'Paradise Hotel'-deltagers nyligt stadfæstede sag blev der anket på stedet og gået efter frifindelse.

Men nu er det altså kun Teitur Skoubo, der kan håbe på, hans voldtægtsdom bliver omstødt.