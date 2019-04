Der er særligt én grund til, at Helena valgte Mike fremfor Arnold.

Desværre for Arnold var det ham, der i gårsdagens afsnit af ‘Paradise’ måtte forlade det luksuriøse hotel i Mexico. Helena valgte nemlig, at hun hellere ville danne par med Mike og stå i den store gruppe fremfor at stå med Arnold i den lille gruppe.

Arnold fortalte efterfølgende til Realityportalen.dk, at han mener, at Helena skyder sig selv i foden ved at vælge Mike fremfor ham, idet Helena og Mike dermed er de nyeste medlemmer i en stor gruppe med ti personer fremfor at vælge en mindre gruppe, hvor alle er mere ligeværdige.

Helena ser dog noget anderledes på situationen:

»Jeg ville ikke havde haft noget imod at stå sammen med Arnold, da han er en rigtig sød fyr, men da næsten hele hotellet var imod ham, kunne jeg ikke overskue at starte ud med at have en partner, som næsten alle så ude af hotellet, forklarer Helena og fortsætter:

»Jeg ville rigtig gerne spille sammen med Klara og Nicolai, men på den anden side virkede det også som et stort sats at komme over i en meget lille gruppe og dermed have hele den store gruppe imod sig fra start.«

»Det bekymrede mig meget, at Mike og jeg ville være de nye i den store gruppe, men jeg følte lidt, at enten ville jeg blive den nye i den store gruppe, eller også ville jeg stå i en lille gruppe med den store gruppe imod mig. Så der var ikke rigtig noget virkelig godt scenarie, men jeg tog en chance og valgte derfor den store gruppe,« fortsætter hun.

