I dag har 'Paradise Hotel'-deltageren et ydre, som man vist godt kan beskrive som perfekt. Men sådan har det ikke altid været.

Man skulle være yderst kritisk, hvis man kunne finde noget at sætte en finger på, da deltageren Freja Rømer tonede frem på skærmen i dette års ‘Paradise Hotel’.

Men sådan har det ikke altid været. For Freja har i flere år kæmpet med akne, som ikke bare var i ansigtet, men også på kroppen. Akne er en sygdom, hvor der opstår betændelse i talgkirtler og hårsække, og den rammer oftest unge.

»Det startede på mine skuldre og bryst, hvor jeg altid var flov over at have bare arme og v-hals på. Det gik heldigvis i sig selv, da jeg blev omkring 17 år. Undervejs begyndte det at udvikle sig i mit ansigt, primært i hageregionen,« fortæller hun til Realityportalen.

Derfor afprøvede hun forskellige cremer og også antibiotika udskrevet af hendes læge, men desværre kunne intet hjælpe på hudproblemet. Faktisk var hun også på en antibiotikakur, lige inden hun rejste til Mexico for at deltage i ‘Paradise Hotel’.

»Derfor er jeg meget bleg i programmet og blev let solbrændt, da jeg ikke kunne modtage sol, som jeg plejede.«

Aknen bliver for alvor slem

I sommeren 2019 blev aknen i ansigtet for alvor slem. Først der fik hun en henvisning til en hudlæge, som satte hende på Isotretinoin, der er en A-vitaminkur beregnet til svær akne. Pillerne hæmmer talgkirtlernes funktion og har mange bivirkninger både fysisk og psykisk, hvilket hun i høj grad mærkede til.

»Jeg blev i dårligt humør, havde humørsvingninger og havde det generelt ikke godt. Det var dog også, fordi jeg i samme periode stod i en rigtig ærgerlig jobsituation, der gjorde, at jeg var rigtig ked af det og stresset,« husker Freja.

Derfor holdt hun en måneds pause, inden hu begyndte igen og fortsatte i seks måneder. Den tidligere ‘Paradise’-deltager opfordrer på ingen måde andre til et forløb med Isotretinoin, og selv ville hun ønske, at der havde været en anden udvej.

Akne kan efterlade slemme ar, men det har det ikke gjort hos Freja. De hårde piller har dog givet hende varige mén, men ikke alvorlige mén. For eksempel skal hun, som det er nu, bruge faktor 50, når hun er i solen.

»Nu er min hud blevet så fin! De eneste bivirkninger, jeg har haft, er meget tør hud og kløe. Derudover vil jeg ikke kunne modtage sol normalt før om lang tid.«

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk: