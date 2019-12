'Paradise'-parret har nu endegyldigt afsluttet deres forhold, der var fyldt med løgne, trusler og utroskab.

Det har uden tvivl været et turbulent forhold, som paradisoen Thomas Møller Pedersen havde med kæresten Sofie. Men nu er kærligheden brast for alvor, det bekræfter både Thomas og Sofie overfor Realityportalen.

»Vi var sammen i mandags, hvor jeg prøvede at sige, at nu er det farvel. Så det er der, vi står nu. Det er endeligt slut, selvom det er røvhårdt. Jeg har ikke rigtigt lyst til at indse, at det er sandt, alle de ting, der er sket, men jeg kan bare ikke gå med skyklapper mere omkring alt det, han har budt mig,« fortalte Sofie tidligere på måneden til Realityportalen.

Forholdet mellem Thomas og Sofie har gået op og ned flere gange, men senest offentligheden fik lov at høre om det, var det Thomas, der afsluttede forholdet ved at flytte alle sine ting ud af Sofies lejlighed og efterlade hende en seddel med den svære besked. Parret fandt dog så småt sammen igen allerede dagen efter.

Trusler og utroskab

Dog fortæller Sofie, at hende og Thomas siden dengang i midt august har været tæt på at gå fra hinanden hele syv gange.

Forholdet har skrantet så meget af samme grund, som fik sat det endelige søm i kisten for forholdet. Nemlig at Thomas, ifølge Sofie, har løjet overfor hende adskillelige gange, han har været truende og aggressiv, og så har han været hende utro.

Realityportalen har forholdt Thomas for alle Sofies anklager, og han har ikke ønsket at svare på noget af det.

»Jeg har ingen kommentarer til det,« var Thomas’ eneste svar.

Ifølge Sofie er det dog særligt, når hun har konfronteret Thomas med hans løgne og utroskab, at han lyver omkring det og bliver aggressiv og truende.

»Han har rigtigt mange gange truet med at slå mig, han har altid næven oppe for at vise, at han er i stand til det, han truer mig med. Det er sket hver gang, jeg har bustet ham i en løgn eller i at have lavet noget med andre piger,« fortæller Sofie.

Brug for psykolog

Alligevel vedblev parret at finde sammen, og senest var for en måned siden, hvor Sofie rakte ud efter Thomas.

»Vi blev enige om, at vi ikke kunne leve uden hinanden, og at han blev nødt til at skaffe noget hjælp for, at det kunne lykkes. Han har brug for en psykolog, for det er ikke normalt, at man går ud og jagter andre piger, når man har en partner. Det er ikke normalt at lyve så meget om så mange ting, og det er ikke normalt at blive aggressiv og truende mod sin partner,« fortæller Sofie.

Thomas har heller ikke ønsket at be- eller afkræfte, at han indvilligede i at få professionel hjælp.

Utro for sidste gang

Herefter fandt parret melodien igen, men desværre kom der endnu en kæp i hjulet, der skulle vise sig at blive den afgørende.

Tilbage i april måned fandt Sofie nemlig ud af, at Thomas havde modtaget nøgenbilleder fra en anden kvinde. Thomas afviste dog, at der skulle være noget imellem dem, og kvinden selv var heller ikke meget for at tale, da Sofie selv kontaktede hende. Derfor rystede Sofie episoden af sig, selv om kvinden fastslog, at hun havde modtaget seksuelle videoer fra Thomas.

Men efter Sofie og Thomas netop var fundet sammen igen i sidste måned, så kontaktede kvinden Sofie for at høre, om hun stadig var sammen med Thomas.

»Så sender hun mig bare det ene screen shot efter det andet med beskeder, billeder og videoer, de har sendt. Han har mit navn tatoveret på sit lår, men jeg har set videoer og billeder af, at han har ligget og spillet den af på sig selv, som man nu siger, og sendt til hende, og hun har gjort det samme til ham, og han har sagt ting som “du kender jo adressen, smukke, så du kan bare komme”, og vi boede ligesom i min lejlighed,« fortæller Sofie, der derfor forstod, at Thomas og kvinden havde fortsat deres flirt bag hendes ryg.

Hun ringede derefter til Thomas, der blev aggressiv og ville se “beviserne”. Men da Sofie havde sendt Thomas de screen shots, hun havde modtaget, så ignorerede han hende i to dage. Derefter kontaktede han hende grådkvalt, og Sofie lukkede ham ind. Men da de mødtes igen den mandag tidligere på måneden, besluttede Sofie sig altså for at stoppe forholdet endegyldigt.

»Det skærer i mit hjerte, at han havde den anden side. Der var ikke det, jeg ikke ville gøre for Thomas, for han betød alt for mig, det beviste jeg gang på gang, specielt ved at tilgive de ting, han gjorde. Men hvis der ikke er respekt for sin partner, så kan et forhold aldrig blive godt. Derfor måtte det desværre stoppe,« afslutter Sofie.

Sofie henviser til Thomas og Teiturs heftige skænderi i ‘Paradise Hotel’, når hun skal beskrive, hvordan Thomas reagerer aggressivt over at havne i fedtefadet.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk.