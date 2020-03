Teiturs kæreste er sygemeldt.

Teiturs kæreste og den tidligere ‘Paradise’-deltager, Christel Trubka, er blevet sygemeldt fra sit job som frisør, da hun er blevet ramt af en depression. Det har hun valgt at dele på sin Instagram-profil, da hun oplever, at det at være åben kan hjælpe både hende selv og andre, der oplever modgang.

»Det hjælper at snakke om de ting, der går én på. I mit tilfælde vidste jeg, at jeg ikke var alene,« siger Christel til Realityportalen.

For den smukke reality-stjerne har det dog ikke været uden bekymring, at hun deler sin sygdom, for det er et meget følsomt emne for hende.

»Man burde jo egentlig ikke have så svært ved at tale om det, fordi det er okay, det er menneskeligt,« skriver hun i sit opslag på Instagram.

Hvad med kærligheden?

Det er tre uger siden, Christel fik konstateret en depression hos sin læge, og lige nu er hendes humør meget svingende. Der er dage, hvor hun føler sig rask og glad, og så er der dage, som er svære. Det er svært for hendes at pege på, hvorfor hun er blevet syg.

»Jeg tror ikke, at man helt kan sætte ord på, hvad det helt nøjagtigt er, der gjorde udfaldet. Men for mig har der været flere ting at kæmpe med,« fortæller Christel og fortsætter:

»I dag har jeg en god dag. Tror jeg. Der skal intet til at vælte mig, og det er ikke noget bestemt, som folk gør eller siger med vilje for at ramme mig. Men jeg kan blive ramt af de mærkeligste ting, så derfor er det vigtigt for mig, at folk omkring mig ikke ændre adfærd. Jeg skal lære at tackle forskellige situationer, og det kan jeg ikke, hvis folk ændrer sig.«

Hun er i behandling for depressionen og forsøger at tage én dag af gangen. Og heldigvis er der også lyspunkter i livet, som for eksempel Teitur.

»Jeg tænker ikke over min sygemelding og fremtiden, men fokuserer på at lave de ting, jeg rigtig godt kan lide. Hvad angår mit kærlighedsliv, så er jeg lige præcis der, hvor jeg skal være. Det er der ingen tvivl om!«

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk.